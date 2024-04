El candidato de la coalición Morena, PT y PVEM a la gubernatura de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, difundió este lunes un comunicado en el que “asegura que todas sus propiedades están incluidas en su reciente declaración”.

Lo anterior luego que EL UNIVERSAL diera a conocer que Huacho Díaz posee al menos dos terrenos, de los cuales tiene documentación del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, que no incluyó en su declaración patrimonial.

En su comunicado, Huacho Díaz consideró que se trata de una “guerra sucia por parte de sus adversarios con la intención de manchar su imagen”, e insistió en que “siempre ha sido transparente y ha dado cumplimiento a los postulados del líder moral y del movimiento, no robar, no mentir y no traicionar, no hay nada que ocultarle al pueblo”, en referencia a las palabras que suele decir el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Leer también: Sufre golpe candidatura del Huacho Díaz

Agregó que mantiene su compromiso “con la honestidad, la transparencia y la rendición de cuentas”, y seguirá con su trabajo “a favor de los intereses de la ciudadanía”

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.





mahc/rmlgv