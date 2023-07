Cuernavaca.- El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo adelantó que se incrementarán los ataques en su contra porque está en puerta el proceso electoral de 2024, pero dijo que no les dará importancia porque éstos vienen del exgobernador Graco Ramírez, que está dolido porque le ganó a su hijo adoptivo, Rodrigo Gayoso, en el pasado proceso electoral.

Blanco agradeció el apoyo manifestado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y enseguida rechazó los señalamientos que realizó Graco Ramírez en entrevista con Ciro Gómez Leyva sobre supuestos desvíos de recursos al extranjero. Esos señalamientos, expuso Blanco Bravo, solo buscan regresar al exgobernador a la vida política.

"Que me investiguen estoy en la mejor disposición, pero conforme va pasando y se acerca el proceso electoral me van a seguir atacando, pero no les voy a hacer el caldo gordo porque yo ya dije que no les voy a dar más importancia", dijo el mandatario morelense.

Blanco Bravo calificó al exgobernador Graco Ramírez de ser una mala persona que está dolido porque Rodrigo Gayoso, hijo adoptivo de Graco Ramírez, perdió en la contienda electoral del 2018 cuando abanderó al PRD.

Sobre su promesa de llevar a Graco Ramírez a la cárcel durante su sexenio, Blanco señaló que espera que la Fiscalía Anticorrupción avance en las investigaciones.

Yo no me escondo

El gobernador afirmó que contrario al exgobernador Graco Ramírez, él no se esconde de nada y le recordó que el único que es mal recordado y reprochado por las “porquerías” que hizo durante su sexenio es justamente Graco Ramírez.

“Podemos observar las obras que hizo él, cómo la plaza de armas y el estadio Coruco Díaz este último costo casi 700 millones de pesos su remodelación, con esa inversión mejor hacemos uno nuevo y son lamentables sus declaraciones”, señaló el gobernador.

Blanco Bravo también aseguró que no tiene casas en San Diego, California como el ex gobernador Graco Ramírez y su familia, situación que es investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera Federal.

“Yo no tengo nada de que avergonzarme, simplemente voy a seguir trabajando para los morelenses; me queda un año y hasta que termine voy a seguir gestionando para mejora la forma de vida en Morelos; si él dice que yo estoy haciendo cosas indebidas, pues que me investiguen, yo todo lo que tengo lo tengo por el fut bol; yo no soy como él”, sostuvo.















