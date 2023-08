Zacatecas.— Gerardo Fernández Noroña, aspirante a la candidatura presidencial, cerró en esta entidad donde reclamó a los integrantes de Morena que ha ido “a una competencia desigual, injusta y llena de reglas arbitrarias” y reprochó que, de último momento, hayan puesto una más, porque ahora al único que pretenden sancionar es a él: “Sólo porque la gente tenga en su puerta o su ventana una cartulina que diga: Noroña es pueblo”.

La calificó de “medida absurda”, ya que la nueva regla para aplicar la encuesta es que no exista ninguna publicidad en las casas que se visiten, pero consideró que “eso sólo altera la muestra estadística y distorsiona el resultado”; sin embargo, pidió a sus simpatizantes que antes de la medianoche retiren toda la publicidad: hasta la que dice Morena, no sea que el encuestador sea tan güey y tampoco quiera ir ahí”.

“O sea que yo pude haber llenado de espectaculares todo el país y no pasa nada (…); puedo regalar pizzas y uno de ustedes puede madrearse a la policía del lugar y no pasa nada; ¡ah, pero no ponga yo una pinche cartulina!”, porque ahí sí van a sancionar, expresó.

Pese a todas estas nuevas disposiciones, aseguró que va a ganar.