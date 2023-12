Las precandidatas que buscan la presidencia de la República en las elecciones del 2024, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, presentaron a parte de sus equipos, con quienes trabajarán para consolidar sus proyectos.

A continuación te presentamos quiénes serán los encargados de cada rubro en los equipos de Sheinbaum y Gálvez.

La primera en presentar a sus cartas fue la morenista, quien señaló que ese equipo le ayudará a conformar su proyecto de nación 2024-2030. Sheinbaum detalló que, los integrantes van a "coordinar" los foros para recopilar propuestas para la construcción del plan de gobierno, que se sumará al Plan Nacional creado por Morena.

De la Fuente y Creel, los coordinadores de los equipos de Claudia y Xóchitl

Del lado de Sheinbaum, Juan Ramón de la Fuente será el coordinador de los integrantes que harán los foros en distintos temas pues detalló que "a nosotros nos va a tocar construir el segundo piso de la transformación". Cabe mencionar que los foros se llamarán "Diálogos por la Transformación Encuentro con la Sociedad Civil".

Foto: captura de pantalla

Por la parte del equipo de Xóchitl Gálvez, Santiago Creel Miranda será el coordinador de la campaña de la representante del PAN, PRI y PRD.

El diputado por el PAN con licencia anuncia su baja en la contienda para la candidatura presidencial por el Frente Amplio / Foto: Facebook

Los encargados de Ciencia y Cultura con Sheinbaum y Gálvez

Entre los artistas, académicos y científicos que participarán en el equipo que trabajará en la elaboración del Proyecto de Nación que implementará la precandidata Claudia Sheinbaum, si gana la presidencia, está Susana Harp, cantante y senadora de la República por Oaxaca. Al revisar su trayectoria no hace falta decir que es conocida por sus versiones de música tradicional. Destaca su vena social: es fundadora de la Asociación Cultural Xquenda, plataforma para estudiantes del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe (Cecam); lo cual podría ser una muestra del tipo de proyectos en los que podría focalizarse. Es sobrina del empresario y filántropo Alfredo Harp Helú. Su militancia política morenista es conocida.

Susana Harp, candidata al Senado (FOTO: ARCHIVO EL UNIVERSAL)

También se reveló la participación de la exsecretaria de Educación en el Gobierno capitalino, Rosaura Ruiz, doctorada en Ciencias por la UNAM y con postdoctorado en la Universidad de California en Irvine. Dirigió a Facultad de Ciencias de la UNAM (2010-2017) y fue presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias (2008- 2009). Integra el comité de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

Por parte del equipo de la candidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, será la exfuncionaria Consuelo Sáizar quien vea los temas de lo concerniente a Cultura.

Vale la pena recordar que en 2018, en el equipo de Margarita Zavala como entonces candidata presidencial independiente, Sáizar también fue anunciada como encargada de Cultura.

Consuelo Sáizar, ex secretaria del Conaculta (Hoy Secretaría de Cultura). FOTO: ARCHIVO. EL UNIVERSAL

¿Quiénes se perfilan para los temas de Salud con Xóchitl gálvez y Claudia Sheinbaum?

Xóchitl Gálvez presentó a Éctor Jaime Ramírez como su carta en temas de salud. Ha sido diputado federal y local por el PAN, con estudios en medicina por la Universidad de Guanajuato y con especialidades en varias casas de estudios de los estados.

Por su parte, el médico David Kershenobich fue presentado como parte del equipo de Sheinbaum. El doctor se formó en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (que dirigió de 2012 a 2022) y en el Royal Free Hospital. Forma parte de la Academia Nacional de Medicina. Ganó la Medalla al Mérito en Ciencias de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México (ALDF). Ha publicado artículos en revistas como "The New England Journal of Medicine" y ha sido presidente de importantes asociaciones médicas.

La lingüista Violeta Vázquez-Rojas, doctorada por la Universidad de Nueva York, también fue anunciada como parte del equipo de la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Es profesora e investigadora en El Colegio de México. Le interesa, en particular, la pluralidad lingüistica de México. Dirige, junto a Julia Pozas Loyo, la revista "Cuadernos de Lingüística", perteneciente a El Colegio de México. Es miembro del Seminario de Semántica y Sintaxis del CELL.

Mientras que el historiador y analista, Lorenzo Meyer es profesor emérito de El Colegio de México y columnista de EL UNIVERSAL. Meyer obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en 1989 y el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2011. Es un reconocido analista político y colaborador de varios programas.

Derechos humanos, causas sociales, mujeres y diversidad

En el equipo de Xóchitl Gálvez, Alejandra Reynoso será la encargada de causas sociales; Deborah Romero y Angélica de la Peña en el tema de mujeres y niñas, mientras que Alessandra Rojo de la Vega, en el rubro de activismo social.

Alessandra Rojo de la Vega. / Foto: Twitter.

Al equipo de la panista se suman Emilio Álvarez Icaza, Derechos humanos; y Eufrosina Cruz Mendoza, Pueblos indígenas y Afromexicanos.

En el caso del equipo de Sheinbaum se sabe que la poeta y activista por los pueblos originarios, Irma Pineda, se encuentra en el equipo. El activismo está conectado directamente con su historia ya que en 1978, cuando tenía tres años, su padre, Víctor Pineda Henestrosa, fundador de Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (Cocei), desapareció a manos del Ejército. De 2020 a 2022, Pineda representó a los pueblos indígenas de México, Latinoamérica y el Caribe ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Pineda también trabajó con artistas como Francisco Toledo.

Las cartas de Finanzas, Hacienda y Economía de Sheinbaum y Xóchitl

La precandidata de la oposición y su equipo presentaron a Carlos Urzúa como el encargado de Hacienda, mientras que su contraparte en el equipo de Sheinbaum es el economista, Gerardo Esquivel Hernández.

Xóchitl Gálvez y Carlos Urzúa. Foto: X @XochitlGalvez

Encargados de Seguridad y Justicia para 2024

En el equipo de Xóchitl Gálvez serán Rubén Moreira quien se encargue de los temas de Seguridad y Fernando Gómez Mont, en los de Justicia.

Por el lado de la candidata de la 4T, se sabe que Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad Ciudadana, llevará esos temas.

Omar García Harfuch. Foto: Especial

Campo, agua y pesca

Mario Zamora llevará los temas del sector agropecuario y pesca; Silvano Aureoles, Desarrollo Rural sustentable; Rodolfo La, Medio Ambiente y Cambio Climático; José Luis Luege Tamargo, Agua en el lado de la precandidata opositora.

Mientras que Jorge Marcial, doctor en economía y especialista en cambio climático, es la carta en ese rubro por parte de Sheinbaum.

Otras cartas políticas relevantes en los equipos

Otros integrantes del equipo de Claudia Sheinbaum son el exministro de la Corte, Arturo Zaldívar; el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral; Altagracia Gómez Sierra, presidenta de grupo empresarial; Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación; Violeta Vázquez, codirectora de Cuadernos de la Lingüística en el Colegio de México; José Antonio Peña Merino, extitular de la Agencia de Innovación Pública en Ciudad de México y el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat.

Analizará Senado renuncia de Arturo Zaldívar

Del lado de Xóchitl Gálvez están Armando Tejeda, coordinador operativo; Carolina Viggiano, coordinadora Ejecutiva; Ángel Ávila coordinador de alianzas; Kenia López Rabadán, jefa de la oficina de la precandidata; Rubén Moreira, coordinador nacional territorial; Max Cortázar, coordinador de comunicación social; Margarita Martínez Fisher, promoción del voto; Rolando Zapata, defensa del voto; Jesús Ortega, prospectiva.; Margarita Zavala, sociedad civil; Enrique de la Madrid, plan de gobierno; Norma Aceves, atención a personas con discapacidad.





Los hijos de Xóchitl Gálvez, también en su equipo



Xóchitl Gálvez expresó que sus hijos también la apoyarán rumbo a las elecciones en México de 2024.

Xóchitl Gálvez apuntó que lo que sus hijos harán en su campaña es un “acompañamiento familiar”, lo que dijo, “se vale”. Foto: Facebook

Diana Vega Gálvez se encargará del equipo de los "Xochilovers", mientras que su hijo Juan Pablo Vega Gálvez creará una red a nivel nacional de jóvenes.

La precandidata dijo que tiene hijos trabajadores y que también quiere un México mejor para ellos.





