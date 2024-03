El primer debate para elegir al siguiente gobernante de la Ciudad de México se llevó a cabo en las instalaciones de MVS televisión a las 20:00 de este domingo 17 de marzo, en que expusieron sus propuestas la candidata, Clara Brugada de la coalición Sigamos Haciendo Historia y los candidatos Salomón Chertorivski de Movimiento Ciudadano y Santiago Taboada, abanderado de la coalición Va X la CDMX.

En esta ocasión EL UNIVERSAL llevó a cabo una mesa de análisis del debate de la Ciudad de México, el cual fue moderado por Maite Azuela columnista de esta casa editorial y tuvo como invitados a Gerardo Fernández Noroña del frente Sigamos Haciendo Historia, Emilio Álvarez Icaza de Fuerza y Corazón por México; y Alejandro Pérez Corzo por Movimiento Ciudadano.

Durante el análisis del debate, los invitados tuvieron una discusión acalorada por la diferencia de propuestas, ideas, opiniones, e ideales de cada partido. Además de demostrar las reacciones y la posición firme entre cada candidato.

Previo al debate, Maite Azuela comenzó hablar con los invitados sobre lo que expectativa tenían, por lo que los invitados coincidieron en que esperan que la ciudadanía tome en cuenta las propuestas para ejercer el voto informado. Además de que podrá servir a la población que aún no decide su voto y que la población joven conozca la carrera política de los candidatos.

Análisis del Primer debate

Maite Azuela preguntó a los invitados cuál fue el momento cúspide para cada uno de los candidatos representantes de su partido, dejando a un lado la pelea y la polarización de cada canditato.

Fernández Noroña mencionó que el de Clara Brugada fue “muy decente como si la oposición no hubiera gobernado el país”, además de que quedó muy claro que son proyectos diferentes.

“La oposición puede proponer todas las cosas que quiera porque no va a llegar (...) no me pareció un debate serio, además de la ignorancia de Taboada”

“Hay mucha hipocresía, mucha doble moral en el discurso (de la oposición)”.

“Movimiento Ciudadano prácticamente ha votado todo en el lado de la derecha”.

“La gente sabe que nosotros luchamos por décadas por la transformación del país”.

“No quise pasar dejar la acusación porque es incorrecta”.

Pérez Corzo mencionó que Salomón caracterizó que no son solo dos opciones, son 3 donde una cuenta con propuestas bien estructuradas y presupuestadas que están retomando los otros candidatos.

“(Movimiento Ciudadano) Tenemos un candidato que tiene la serenidad y la experiencia (...) este partido es el único que está hablando de una reforma discal progresiva”.

“El pueblo puede ver la imposibilidad que estos extremos tienen de sentarse con serenidad de hablar de los problemas”.

Por su parte, Álvarez Icaza aseguró que Santiago Taboada será el próximo jefe de gobierno, además de que su candidato le habló a la gente.

“Noroña hablaba antes de cienfuegos, pero ya no dice nada porque su presidente le pide que se calle”.

“Aprobamos una reforma constitucional que no la han echado a andar”.

“Pareciera que con un discurso quieren tapar a la realidad”.

