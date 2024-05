Para el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, las afirmaciones de que Jorge Álvarez Máynez está cada vez más cerca a Xóchitl Gálvez Ruiz son “absolutamente falsas”.

Ve con mucha preocupación la intervención del Presidente en el proceso electoral y afirma que Claudia Sheinbaum es una narcocandidata, y no descarta violencia y hasta apagones el próximo 2 de junio.

Máynez se niega a declinar, dice que ya rebasó a Xóchitl. ¿Qué responde?

—Absolutamente falso. Lo cierto es que nos estamos acercando a Claudia, Máynez no va a pasar de 6% o 7%, no quiere declinar, pero vamos a ver qué tanto resiste la presión social, hay muchas personas que no quieren echar a perder su voto y por eso llamamos al voto útil.

¿Ven posibilidades de que el voto útil garantice la victoria de Xóchitl Gálvez?

—Lo vemos. Hasta antes de que se definiera el proceso, se hablaba de que 2024 sería casi como cosa de trámite, pero cuando queda Xóchitl, el escenario da un vuelco y se afirma: “Ahora sí tienen con quién contender”, ahora se ve una contienda cerrada, en la que habrá muchos votos ocultos que son de oposición a la fuerza que gobierna, entonces ahí está la posibilidad de lograr el relevo en la Presidencia.

¿Qué ha faltado para subir en las preferencias?

—Percibo que a partir del segundo debate, el estado de ánimo social dio un vuelco muy importante en favor de nuestra candidata, entonces, quizá sea una suerte de salto intempestivo, no hay que descartar tras las concentraciones del domingo 19 y el debate de ese día entre las presidenciables, estoy seguro que seguiremos cuesta arriba.

Es el proceso más violento de la historia de México, ¿a qué lo atribuyen?

—A que hay permisividad y complicidad del gobierno con las bandas del crimen organizado, lo demostramos claramente en 2021, operaron en favor de Morena para ganar varios estados y hoy hacen lo mismo.

¿Claudia es narcocandidata?

—Yo creo que hay elementos suficientes para catalogarla como una narcocandidata, hay un narcopresidente, los datos que sustentan esa realidad ahí están, Morena se ha convertido en un narcopartido, por lo tanto, la señora Sheinbaum es una narcocandidata que comparte todo lo que su jefe nacional, López Obrador, y lo que su jefe de partido, Mario Delgado, le dicen.

¿Morena logrará su plan C?

—De ninguna manera, no se le ve por ningún lado cómo podrían ellos lograr esto, porque aparte de que vamos a ganar la mayoría de las gubernaturas que están en juego, ¿de dónde van a sacar los votos para lograr el famoso plan C? no lo van a lograr de ninguna manera.

¿Qué esperan el día de las elecciones?

—Preocupa la intervención de López Obrador y el aparato del Estado a favor de Sheinbaum para configurar la estrategia de una elección de Estado. Hay augurios muy preocupantes sobre cosas que se pudieran presentar, el de la violencia, queremos que se tomen todas las medidas de seguridad para que haya paz y tranquilidad. Puede haber apagones, lo hemos empezado a advertir, y ahora más con alguien que le conoce muy bien a esas cosas como Manuel Bartlett al frente de CFE, no hay que descartar nada.