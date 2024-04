León.— Ricardo Sheffield, candidato de Morena por el Senado por la zona de Guanajuato, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación sobre el asesinato de la candidata a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán.

Estas declaraciones tienen lugar luego de que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (PAN), reveló que entre las líneas de investigación que se siguen en el asesinato de la candidata está el conflicto interno que vivió Morena por la candidatura a la alcaldía de Celaya.

En un video que difundió en redes sociales, Sheffield Padilla señaló que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato prepara “un montaje al estilo [Genaro] García Luna”.

El aspirante a senador dijo que se han enterado que la fiscalía está por presentar el montaje sobre el homicidio de Gisela Gaytán.

“Con las prácticas más corruptas van a torcer el Derecho, esconder la verdad y pisotear la justicia, como lo hacen siempre, por eso le pido al señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, solicite respetuosamente a la Fiscalía General de la República que atraiga la investigación del caso del asesinato de la compañera Gisela.

“Si lo dejamos en manos del estado, no se hará justicia nunca; no lo podemos permitir”, consideró Ricardo Sheffield, que también hizo un llamado al gobernador y al fiscal de Guanajuato a que recapaciten: “Les exijo que no se pasen de rosca. No vamos a permitir que revictimi- cen a Gisela y mucho menos que mancillen su memoria”.

Indicó que si el gobernador Diego Sinhue no protegió a Gisela, si se negó a darle la seguridad que se pidió, ahora que no se les ocurra manchar su imagen.

“Son responsables de su muerte, que no insulten su memoria”, aseveró el candidto morenista.

El jueves pasado el gobernador Rodríguez Vallejo garantizó que habrá justicia en el asesinato de la candidata privada de la vida el lunes 1 de abril, su primer día de campaña, durante un recorrido por la comunidd de San Miguel Octopan, en el municipio de Celaya.

El mandatario enfatizó que en el asesinato de Gisela Gaytán no se puede descartar ninguna línea de investigación, incluido el pleito interno en Morena por la candidatura.

“Hemos visto cómo al inicio de esta candidatura de Gisela hubo manifestaciones por parte de los propios integrantes de Morena, entonces no se descarta ninguna línea de investigación”, aseveró el viernes pasado en una entrevista con un medio local, y precisó que se trata de un crimen en el que participó la delincuencia organizada, pero insistió en que se debe indagar quiénes eran los interesados en “quitar a la candidata Gisela del camino”.

“Entonces no se descarta ninguna línea de investigación”, advirtió el gobernador.

Tras el asesinato de la candidata Gisela Gaytán la dirigencia y los candidatos de Morena han insistido en responsabilizar de los hechos al gobierno panista de Guanajuato.