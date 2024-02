En víspera del inicio de las campañas electorales y ante el recrudecimiento de la violencia contra políticos, senadores de oposición demandaron que el gobierno federal cambie su estrategia de seguridad, “que ha demostrado su fracaso”, y se garantice la integridad física de las y los candidatos.

En entrevistas por separado, los coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN, Julen Rementería; y Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, advirtieron que no debemos acostumbrarnos a los asesinatos de candidatos, sean del partido político que sean.

“Es un asunto que no se debe permitir y que por supuesto no podemos permitir. No nos podemos permitir acostumbrarnos a ello. Lo que hay que hacer es lo que hemos venido diciendo, decirle a las autoridades que modifiquen el tema de la estrategia de seguridad nacional, que no lo van a resolver en un mes ni dos meses. No soy iluso, pero sí que puedan en este momento poner mayor atención a la seguridad de todos los candidatos en el país”, expresó el coordinador panista.

Clemente Castañeda afirmó que la seguridad es el tema más delicado del país y de las campañas electorales, además de que hoy, ser candidato o ser periodista es una actividad de altísimo riesgo.

“Me da por supuesto mucho pendiente que el gobierno, el Estado en su conjunto, no esté dimensionando el tamaño del problema. Nosotros no vamos a dejar de insistir en que el gobierno tiene la obligación de revisar con puntualidad los mapas de riesgo, de garantizar la integridad de todas y de todos, no solamente por supuesto de las y los candidatos sino de todos los que están inmersos en esta campaña electoral.

El líder de la bancada naranja en el Senado aseguró que hoy el crimen organizado y la violencia están presente en muchas partes de la vida nacional y en muchos territorios.

Sostuvo que la estrategia nacional de seguridad ha sido un fracaso y que la militarización de la seguridad pública no es opción. “Tenemos que discutir una vez más la importancia de generar policías civiles capacitados y empezar a corregir la plana”, enfatizó.

