Estas son las actividades de campaña de los alcaldes en la CDMX, candidatos que participarán en la elección del 2 de junio próximo, por las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Aleida Alavez se propone fortalecer los derechos laborales en Iztapalapa

Aleida Alavez Ruiz. Foto: Especial

Aleida Alavez, candidata a la alcaldía Iztapalapa por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, afirmó que, de ganar los comicios del próximo 2 de junio, logrará un acuerdo para fortalecer los derechos laborales de los trabajadores en la demarcación, y advirtió que en su administración no habrá “nada de venta de plazas y espacios al interior de la alcaldía.

Ante trabajadoras y trabajadores integrantes del Sindicato de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México “16 de Octubre” y del Sindicato Único de Trabajadores de la CDMX, Alavez Ruiz, aseveró que este encuentro representa “una entrega de voluntades” de parte de las autoridades de la siguiente administración con las personas que hacen que en la alcaldía las cosas “estén bien y mejor”.

Alavez Ruiz afirmó que existen los elementos y el deseo de mantener un diálogo continuo para conocer cuáles son las principales demandas de los trabajadores, como son los dígitos sindicales, el respeto a la antigüedad, el contrato colectivo, el respeto mutuo entre derechos y obligaciones y la renivelación, y advirtió: “pero nada de venta de plazas y espacios al interior de la alcaldía”.

La abanderada de Morena, PT y PVEM argumentó que la oposición quiere sorprender a la gente al decir que se van a hacer cargo de la basificación, sin embargo, acusó que esto “es mentira, porque en su vida han hecho algo por los trabajadores”.

“¿Qué hizo Felipe Calderón con la Ley del Trabajo, con el artículo 123 de la Ley? Eliminó la seguridad social, quitó los contratos, menoscabando los derechos laborales en la última década del país y fortaleció el outsourcing hasta que llegamos nosotros a implementar nuevas reglas en esta materia”, aseveró.

Por ello, aseguró que “la peor experiencia para el país en el ámbito laboral” fue en ese sexenio, cuando se crearon paraísos fiscales, para llevarse todas las ganancias de negocios corruptos. En contraste, dijo, con la primera etapa de la llamada Cuarta Transformación, se incrementó el número de trabajos formales.

“Es necesario regresar a una mística de servicio público, de atender los servicios básicos de la alcaldía, por eso queremos hacer este gran acuerdo con todas y todos los trabajadores de Iztapalapa y la Ciudad de México. De nuestra parte siempre encontrarán diálogo sincero, respetuoso, atendiendo la realidad que le corresponde a la alcaldía”, concluyó.





Gabriel del Monte confía en ganar Xochimilco

Gabriel del Monte confía en ganar Xochimilco. (Foto: especial)

El candidato a la alcaldía Xochimilco de la coalición Va X la CDMX, Gabriel del Monte, confió en que la gente de la demarcación le dará el triunfo en las elecciones de este 2 de junio.

“Eso de cerrado es lo que dicen las encuestas, lo que dice la gente aquí en Xochimilco es que la alianza va a ganar, y que Gabriel del Monte va a ganar el 2 de junio. Son buenas mediciones pero hoy se pueden dar cuenta de lo que venimos trabajando hace años, es el resultado de todo ese trabajo”, expresó.

Durante su recorrido por San Andrés Auahyucan, y a un día de que se decretara la contingencia ambiental, el candidato de PRI, PAN y PRD destacó la importancia del cuidado del medio ambiente en esta alcaldía.

“Los vecinos saben la importancia de cuidar el medio ambiente y, sobre todo, cuidar su tierra, y aquí, como en todos nuestros pueblos de la montaña, lo vamos a hacer , yo voy a poner los árboles y entre todos vamos a trabajar”, sostuvo.

Gabriel del Monte aprovechó para conmemorar los derechos de los trabajadores en su día. “Celebro su esfuerzo, que aún sin condiciones, desempeñan de forma honorable su actividad. Estoy con ustedes y en su lucha”.

Hace unos días, Gabriel del Monte expuso que previo al evento que tuvo Claudia Sheinbaum el lunes, “bajaron” toda su propaganda y la de Santiago Taboada de calles de la alcaldía, así como también acusó que ya les retiraron los apoyos a todos los ejidatarios que acudieron en días pasados al evento del candidato a la Jefatura de Gobierno.

“Fueron no nada más amenazados los ejidatarios anfitriones del evento, sino en ese momento les fue comunicado en la mañana que, si se presentaban a esta reunión, donde estuvo Santiago (Taboada), se les quitaban los apoyos y así fue. Se les notificó que ya no tenían derecho a esos apoyos, esto es lo que está pasando en Xochimilco, lamentablemente no tienen ya forma de cómo competirnos y les vamos a ganar”, destacó.





Alfa González denuncia ante la Fepade guerra sucia en su contra en la alcaldía Tlalpan

Alfa González denuncia ante la Fepade guerra sucia en su contra en Tlalpan. (Foto: especial)

La candidata a la alcaldía Tlalpan de la coalición Va X La CDMX, Alfa González, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en contra de una funcionaria pública de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno Federal y brigadistas de Morena por presuntamente atentar contra sus derechos político-electorales por el retiro y destrucción de su propaganda electoral.

Acusó que esta funcionaria pública de nombre Guadalupe Flores Ramírez y presuntos brigadistas que hacen la función de Servidores de la Nación, han quitado y destruidos su propaganda; además, sobreponen la de la candidata de la coalición Seguiremos Haciendo Historia, Gabriela Osorio.

Señaló que se trata de una campaña sistemática desleal, antidemocrática e ilegal por parte de esta candidata, ya que “tienen tapizado el centro de Tlalpan y otras zonas con propaganda; piensan que tapando nuestra propaganda con la suya la gente les va a hacer caso, pero se equivocan”.

Con documentos descriptivos de testigos y videos, Alfa González evidenció a la funcionaria del Gobierno Federal encabezando el retiro, ocultamiento y destrucción de propaganda de la coalición Va X la CDMX en calles del centro de Tlalpan, en horarios laborales.

“Resulta inadmisible que la candidata Osorio se haga valer de funcionarios públicos para que lleven a cabo actos a favor de su campaña política, con lo que menoscaban mi derechos políticos a ser votada a un cargo de elección popular; alteran y atentan contra los fines de la democracia electoral previstos en la ley”, señala la denuncia.

La candidata del PAN, PRI y PRD detalló que, de acuerdo con el artículo 359 del Código Penal para la Ciudad de México, los hechos señalados constituyen un delito electoral que puede ser castigado con seis meses y hasta un año de prisión, multa, la destitución o inhabilitación del funcionario público que “se apodere, destruya, retire, borre, oculte, suprima o distorsione propaganda electoral de algún candidato, partido o planilla” durante el proceso electoral.

Además de vulnerar la normativa electoral, agregó, estas acciones de brigadistas que actúan bajo las órdenes de su rival del Partido Verde, constituyen violencia política al coartar e impedir el derecho de la candidata de Va X la CDMX a la participación y representación política y pública al que tiene derecho.

Refirió que esta misma denuncia la presentó hace unos días ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM). Asimismo, la candidata afirmó que al tratarse de servidores públicos que son utilizados en el proceso electoral, su rival está haciendo uso indebido de recursos públicos.





