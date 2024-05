Monterrey, NL.— Más de 20 mil personas llenaron hasta el tope la Arena Monterrey para acompañar a Xóchitl Gálvez Ruiz en su cierre de campaña.

Provenientes de varios estados de la República, los simpatizantes de la hidalguense pintaron de azul, rojo, amarillo y rosa el recinto.

La señora Eufrosina Pérez, quien portaba orgullosa una playera confeccionada por ella misma, con el nombre de Xóchitl Gálvez al frente y en la espalda, viajó 12 horas con sus recursos junto a 15 “amistades” desde su natal Veracruz, sólo para ver de cerca y escuchar a la candidata de la alianza opositora.

“Admiro su valentía y su forma de decir las cosas. Siento que es muy sincera”, comentó emocionada agitando una bandera del PRD que alguien le obsequió al entrar a la Arena Monterrey, abarrotada de seguidores del PAN, el PRI y el PRD, así como Xochilovers.

Visiblemente emocionada, Xóchitl Gálvez Ruiz pidió a la gente salir a votar con alegría el próximo domingo, con la certeza de que el cambio está muy cerca.

“Estamos a unas horas de la gran hazaña, no tengan duda”, enfatizó Gálvez Ruiz.

La abanderada de la coalición opositora dijo que en Palacio Nacional están muertos de miedo, porque saben que van a perder la elección del próximo domingo.

“En Palacio Nacional están temblando porque saben que los buenos somos más y que ya nos cansamos. Ya nos cansamos de sus mentiras. Ya nos cansamos de tanta muerte. Ya nos cansamos de tanta y tanta injusticia”, recalcó.

“No tengan ninguna duda. Va mos a ganar. Vamos a ganar para dar, no para quitar. Vamos a ganar para compartir, no para arrebatar. Vamos a ganar para servir, no para servirnos. Vamos a ganar para escuchar, nunca para insultar. Vamos a ganar para respetar, no para humillar, pero sobre todo, vamos a ganar para unir a este país, para unir a nuestra vida. Se va a acabar el odio, se va a acabar la división”, prometió la abanderada de Fuerza y Corazón por México.

En un recinto lleno a tope, recurrió al sentimiento religioso del pueblo y aseguró que Dios está con la oposición en México.

“Tengan la certeza. Dios está con nosotros. ¡Tengan fe! Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí?”, lanzó el reto.

En este estado, gobernado por Movimiento Ciudadano (MC), Gálvez Ruiz arremetió contra ese partido y el gobernador.

“Los gobiernos naranjas prefieren ganar likes que dar resultados. Prefieren presumir sus tenis fosfo fosfo en lugar de ponerse en los zapatos de la gente. Lo nuevo salió más rancio que una naranja podrida”, criticó Gálvez Ruiz.

Felicitó a los diputados del PRI y del PAN que defendieron a Nuevo León y que pararon los abusos del gobernador Samuel García, “que está acostumbrado a hacer lo que se le pega la gana, y no señor gobernador, no me culpe a mí. Es usted un corrupto porque no se puede llegar al poder para abusar. No se puede llegar al poder para robar”, acusó.

Gálvez afirmó que en su eventual gobierno no habrá mayor prioridad “que la seguridad de ustedes, de sus familias, de sus hijas, de sus hijos, esa será la prioridad”.

En su mensaje de 17 minutos, recalcó que los programas sociales no desaparecerán con su eventual gobierno, por el contrario, se van a mejorar, prometió.

“Para salir de la pobreza, claro que se requieren programas sociales, pero no es lo único. Se requieren además educación, salud y un trabajo bien pagado, y eso es lo que vamos a hacer, díganle a todas y a todos, los programas sociales se quedan. Morena se va, los programas sociales se quedan”, enfatizó.

Acompañada del presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y del candidato opositor a la presidencia municipal de Monterrey, Adrián de la Garza, dijo que como presidenta defenderá la democracia, el Estado de derecho y el país, porque “la ley sí es la ley”.

“México es primero, por eso hoy estos tres partidos estamos defendiendo la democracia, estamos defendiendo a México y estamos defendiendo a Nuevo León”, puntualizó la candidata opositora.

“¿Están listos para votar y defender la vida?, ¿están listos para votar y defender la libertad?, ¿están listos para votar y defender la verdad? No tenga ninguna duda, vamos a ganar”, insistió ante la multitud que la aclamó con el grito de “¡presidenta! ¡presidenta! ¡presidenta!”.

Al término del evento, Xóchitl Gálvez se trasladó a su natal Tepatepec, Hidalgo, donde esta noche encabezará el último acto proselitista y compartirá en la intimidad de su familia los últimos momentos de la campaña y las primeras horas de la veda electoral.

Compromisos

Distribución de celdas solares para que no paguen tanto dinero por la energía eléctrica.

de celdas solares para que no paguen tanto dinero por la energía eléctrica. Promesa de “hacer lo que tenga que hacer” para terminar con la contaminación de la refinería de Cadereyta.

de “hacer lo que tenga que hacer” para terminar con la contaminación de la refinería de Cadereyta. Regresar el Seguro Popular, las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo.

el Seguro Popular, las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo. Crédito barato para que la gente emprenda sus negocios.

para que la gente emprenda sus negocios. Sentar las bases para una economía próspera, para una economía que crezca.

las bases para una economía próspera, para una economía que crezca. Mantener el respeto al Estado de derecho: “La ley sí es la ley”.

el respeto al Estado de derecho: “La ley sí es la ley”. Regresar los fondos municipales para la seguridad.