Yucatán es uno de los ocho estados que tendrán elecciones locales para que la ciudadanía elija a su próximo gobernador.

Además, se renovará el Congreso del Estado y se cambiará el gobierno de 106 ayuntamientos.

El estado de Yucatán actualmente se encuentra gobernado por María Dolores Fritz Sierra, quien se desempeña como encargada del Despacho del Poder Ejecutivo de la entidad tras la solicitud de licencia de Mauricio Vila Dosal para buscar un escaño en el Senado de República.

Aquí te contamos quienes son los candidatos que aparecerán en la boleta electoral del domingo 2 de junio.

¿Quién es Renán Alberto Barrera Concha?

El candidato de la coalición “Unidos Gana Yucatán” (PRI-PAN-Nueva Alianza) nació el 21 de febrero de 1979 y es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac Mayab, donde también estudió un posgrado en Administración Pública.

Ha cursado diversos diplomados en el extranjero: en Manejo de Campañas Electorales en la Universidad Complutense de Madrid, España; en Estrategias Políticas y Campañas Electorales en la George Washington University en Estados Unidos, y en Gestión Pública y Economía en Santiago de Chile.

Renán de la Barrera ha sido alcalde de la ciudad de Mérida en tres ocasiones, dos de manera consecutiva, la última en el periodo 2021-2024.

El panista también se ha desempeñado como regidor del Ayuntamiento de Mérida y diputado local del Congreso del Estado por el distrito local IV.

¿Quién es Joaquín Jesús Díaz Mena?

El candidato de la alianza “Sigamos Haciendo Historia en Yucatán” (Morena-PVEM-PT) es licenciado en Administración de Empresas Turísticas por el Tecnológico de la Ciudad de Mérida y cuenta con dos maestrías: una en Administración Pública y Gobierno y otra en Economía Urbana y Regional.

Su trayectoria política incluye presidente municipal de San Felipe, Diputado local por el X distrito con cabecera en Tizimín, Diputado federal por el distrito I con cabecera en Valladolid, delegado de la Secretaría de Educación Pública Federal, diputado federal plurinominal, delegado del gobierno federal de los programas de Desarrollo del Estado de Yucatán.

Además, fue candidato a gobernador en las elecciones estatales de 2012 por el Partido Acción Nacional (PAN) y en las elecciones estatales de 2018 como candidato de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

¡A 4 DÍAS DEL TRIUNFO!



¿Quién es Vida Aravari Gómez Herrera?

La abanderada de Movimiento Ciudadano es originaria de Mérida. Actualmente es la única mujer, y la más joven, en buscar ser la gobernadora de Yucatán.

Es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad Mesoamericana de San Agustín (UMSA) y cuenta con una maestría en Administración Pública por la Universidad Latinoamericana. Además, curso diversos diplomados en temas como Gerencia Social y Políticas de Juventud, impartidos por la Organización de los Estados Americanos

De acuerdo con información del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC), comenzó su trayectoria enfocada en los derechos de los jóvenes desde su labor como maestra en la preparatoria de Yucatán.

Se ha desempeñado como directora del departamento Mérida Joven del Ayuntamiento, titular de la Secretaría de la Juventud del gobierno estatal, coordinadora de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano en Yucatán.

Tras renunciar al PRI, asumió la coordinación de Movimiento Ciudadano en Yucatán tras la invitación de Ivonne Ortega.





¿Quién es Yamil Jasmín López Manrique?

También conocida como Tina Tuyub, Yamil López era otro de los nombres que aparecerá en la boleta del próximo 2 de junio, sin embargo, el pasado domingo 26 de mayo, decidió renunciar a su candidatura para unirse a la campaña morenista de Jesús Díaz Mena y Claudia Sheinbaum.

“Quiero dejar claro que no me considero una traidora. Me mantengo fiel a mis principios y creo que esta decisión es lo mejor para el futuro de Yucatán”, señaló en su cuenta de Facebook.









