El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, Ernesto Alarcón, informó que buscará ser el candidato de la Alianza Va por la CDMX en la alcaldía Magdalena Contreras, gobernada actualmente por el también priista Luis Gerardo Quijano, quien ya anunció que buscará la reelección.

Precisó que después de sostener una serie de reuniones con vecinos de diversos pueblos, colonias y barrios, quienes le externaron su apoyo, fue que tomó esta decisión.

Detalló que después de haber sido diputado por La Magdalena Contreras durante dos legislaturas consecutivas, “el paso natural es que busque ser alcalde” y añadió que, en su momento, hará lo necesario para dirigir los destinos de la demarcación.

“Creo que he acreditado con trabajo, verificable, que tengo el conocimiento y el apoyo mayoritario de las y los contrerenses”, subrayó, y manifestó su confianza en que logrará ser el abanderado del PRI, el PAN y el PRD.

Explicó que pondrá en marcha una estrategia que incluye recorridos por las colonias, los pueblos y los barrios, para dar a conocer, en su momento, las principales propuestas para lograr que La Magdalena Contreras tenga un avance real, significativo y que repercuta en el bienestar de sus habitantes.

“Me he preparado durante décadas con trabajo en la comunidad, la gente me conoce y puede acreditar que soy un político que da resultados; mi trabajo en territorio me respalda”, subrayó Alarcón Jiménez.

