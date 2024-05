Pachuca Hgo.- La candidata petista a la alcaldía por el municipio de Xochiatipan, Hidalgo, Flor Nochebuena Manuel Gutiérrez, declinó de sus aspiraciones y anunció su retorno a las filas de Morena de donde había salido, luego de que en su momento no logrará la nominación de ese partido.

La ex aspirante para esa demarcación hizo pública su decisión acompañada del dirigente del partido Marco Antonio Rico Mercado. Flor Nochebuena se unió al PT, ya que en su momento en Morena no le dieron la candidatura a la alcaldía por lo cual se postuló por el partido de la estrella. Sin embargo dijo que tras algunos días de campaña se pudo percatar que ese instituto político no representa los ideales de la 4T, ni tampoco del gobernador Julio Menchaca.

Arremetió en contra del PT y dijo que este partido se encuentra secuestrado por un grupo de personas resentidas y con odio que lo único que buscan es apoderarse del estado. También aseveró que no declina a favor de ningún otro candidato sino del gobernador Julio Menchaca, además de alinearse con la transformación del estado.

Indicó que sin unidad no hay transformación y resaltó, “he observado diversas acciones y decisiones que van encaminadas a atacar de manera mediática al proyecto de la cuarta transformación en mi estado, es por ello que no planeo ser partícipe de dichos actos distintivos del cacicazgo”. Además hizo un llamado a los integrantes del PT a que no olviden que es Morena el que encabeza el proyecto de la cuarta transformación.

