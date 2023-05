Toluca, Méx.- Al menos 14 mil personas de los distritos 21 de Amecameca y 33 de Chalco podrían tener complicaciones para votar el 4 de junio, durante el día de la elección de gobernadora en el Estado de México, en caso de pasar a Fase 4 la actividad del volcán Popocatépetl, informó el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Joaquín Rubio.

En entrevista dijo que se trata de 211 casillas, que no podrían ser instaladas en caso de que la fase cambie, y ese es el gran problema que tienen las autoridades electorales porque no hay forma de poder llevar las casillas a los albergues. "Tendríamos que verlo con el Consejo General, no se ha explotado esa posibilidad y tendríamos que ver si hay capacidad en los albergues para instalar las casillas, son pláticas que se estarían llevando a cabo con las autoridades en próximos días", dijo.

Explicó que están coordinados con las autoridades centrales del Instituto Nacional Electoral (INE), además del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y de Protección Civil De los tres órdenes de gobierno, por ahora el protocolo es que los funcionarios de casillas deben acudir con cubrebocas y las casillas deben estar instaladas en sitios techados, no pueden ser al aire libre, ni con una lona o en algún espacio sin techo, dando la mayor seguridad y en sitios que tengan fácil salida para que se puedan evacuar en caso necesario.

Afirmó que si se mantiene la Fase 3 no hay algún problema en absoluto, pero si cambia la condición entonces deberán ver cómo hacer, pero tampoco se puede diferir la votación para otro día, debe ser el 4 de junio.

Especificó que se están preparando ante cualquier situación, pero tienen hasta el último día para definir una solución, pues en su experiencia, pues le pasó lo mismo en Puebla en el 2019, dónde sí se pudo llevar a cabo la elección.

"Más que casillas especiales sería la posibilidad de hacerlo en los albergues, estamos trabajando sin ningún problema, junto con autoridades de Protección Civil, pero hasta estos momentos no se ha detenido una sola actividad del proceso electoral por parte del INE ni del IEEM", apuntó.







