Mario Delgado, presidente nacional de Morena, minimizó las conferencias de prensa que empezó a dar esta semana la candidata presidencial de la oposición, y dijo que son una copia pirata de las que da el presidente López Obrador, en Palacio Nacional.

“Ni siquiera llega a copia, está muy chafa, no le ponen telepromter, tuvo que leer como ocho minutos. Esta copia pirata, chafa, no llama la atención”, comentó en conferencia de prensa, en la Cámara de Diputados, al término de la reunión que sostuvo Claudia Sheinbaum con los legisladores de Morena.

También insistió, como la semana pasada, en que la incorporación de políticos de otros partidos fortalece a Morena, y no se unen porque les garantizan algún cargo; lo anterior, al ser cuestionado sobre la incorporación del diputado Salvador Caro, exmiembro de Movimiento Ciudadano.

“A nadie se le invita por un cargo. Hoy recibimos al diputado Salvador Caro, de Jalisco, porque en Jalisco hay la posibilidad de que nuestro movimiento triunfe. Nos va a fortalecer y va a aumentar la posibilidad de triunfo que tenemos”, dijo.

Asimismo, se refirió a la repartición de candidaturas dentro de Morena, y aseguró que las listas se empezarán a publicar la siguiente semana, y “todos los participantes tendrán acceso a las encuestas, una vez que se den a conocer”.

“Ya se terminó de levantar las encuestas, y a partir de la siguiente semana se van a dar a conocer los primeros resultados. No hay imposiciones, no hay amiguismos, no hay nepotismo. Se están subcontratando encuestadoras, que son supervisadas por el equipo técnico de Morena”, detalló.

