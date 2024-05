Zapopan, Jalisco.-"No crean las noticias falsas", pidió a la ciudadanía la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, al solicitar su ayuda para que divulguen con sus vecinos y amigos que no quiere cerrar iglesias y que no está en contra de la propiedad privada.

"Fíjense que hace un momento, cuando veníamos para acá, una señora, íbamos saliendo, me saludó y me dijo: “Oiga no cierren las iglesias” y le pregunté: “Dónde escuchó eso”. Me dijo, “Pues me lo dijo una vecina, que usted quería cerrar las iglesias”. No crean las noticias falsas, ¿cómo creen que vamos a cerrar las iglesias? Es falso, absolutamente falso. Díganselo a sus vecinos, a sus amigos, por favor", pidió Sheinbaum Pardo.

En ese sentido, Sheinbaum comentó que, más allá de la religión, tiene una admiración por el Papa Francisco ya que, dijo, que es un hombre humanista.

"Tuve la oportunidad de visitarlo y realmente ha sido una de las grandes experiencias de mi vida. Él tiene una frase que a mí me gusta repetir mucho, dice: “No es lícito, no es válido, mirar a nadie de arriba a abajo porque eso es discriminación; la única manera lícita de hacerlo es cuando uno da la mano para levantar a alguien”. Eso es el Humanismo Mexicano, eso es lo que defendemos también nosotros".

Lee también Del otro lado ya reconocieron su derrota: Sheinbaum ante los retos de declinación entre sus contrincantes

Agregó: "Así que ayúdennos a que estas noticias falsas no corran. Nosotros creemos en la propiedad privada, también en la propiedad social como los ejidos, como las tierras comunales que vienen desde hace mucho tiempo en los pueblos originarios, pero por supuesto que creemos en la propiedad privada".

Por lo anterior, la exmandataria capitalina aseguró que la oposición tiene odio, y que lo único que le queda es calumniar.

"Ayúdennos porque como no tienen de otra, no tienen de otra, lo que hacen es calumniar. ¿Saben la calumnia de qué es parte? Del odio, la mentira, la calumnia es parte del odio. Y nosotros estamos en contra del odio, nosotros hacemos política con amor y con la fuerza de la razón, con la Revolución de las Conciencias. Eso es lo que el pueblo de México ve en la Cuarta Transformación de la Vida Pública", destacó en compañía de Claudia Delgadillo, candidata a la gubernatura de Jalisco.

En su intervención, Pedro Kumamoto, candidato a la alcaldía de Zapopan, respaldó a Sheinbaum, y que en una sola plática tuvieron confidencias para estar juntos, por lo que aseguró que la cuarta transformación llegará a la entidad para devolverle la confianza que han perdido las personas en las autoridades.

Lee también “El único que puede derrotar a Morena soy yo”: responde Álvarez Máynez a Xóchitl Gálvez





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr