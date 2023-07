Comediantes, políticos, activistas y hasta "Juanito" se registraron hoy como aspirantes a la candidatura presidencial del Frente Amplio Opositor Va por México.

El primero en hacerlo fue el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca no asistió personalmente a registrarse como aspirante a la candidatura del Frente Amplio Va por México y en su lugar envío a su hermano y senador Ismael.

Posteriormente, Rafael Acosta, "Juanito", arribó a la Torre Azul para registrarse como aspirante a la candidatura presidencial de Frente Amplio Opositor Va por México, pero le informaron que lo recibirán el próximo sábado o domingo.

En entrevista dijo que aunque no está en el rol de aspirantes que se registrarían hoy, fue citado a las 10 de la mañana para el trámite. Sin embargo, fue informado que será recibido mañana sábado o el domingo. Dijo en entrevista que de no ser registrado iniciará una huelga de hambre. Solo, con su tradicional banda en la cabeza con los colores patrios, criticó al actual presidente López Obrador y dijo que de ganar terminará con la política de abrazos y no balazos.

Otro de los aspirantes es José Enrique González, oriundo de Zapopan, Jalisco, quien se registró como aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio Opositor Va por México.

Dijo que es consultor de recursos humanos y que busca ser Presidente de la República porque cuenta con cuatro carreras y una maestría. Se manifestó seguro de recabar las 150 mil firmas requeridas para seguir en el proceso interno.

"Viva Cristo Rey", grita aspirante a candidatura opositora

"Viva Cristo Rey", gritó Jaime Duarte Martinez, emprendedor y consultor, luego de que se registro como aspirante a la candidatura presidencial de Frente Amplio Opositor Va por México.





Ante el comité organizador se manifestó por la vida antes de nacer y dijo que México se encuentra secuestrado por un grupo de delincuentes que habitan Palacio Nacional y dijo que como ciudadanos está harto de la violencia y que Morena quiera imponer un régimen como el de Cuba y Venezuela.





"Quiero ser voz de los que no tienen voz en el país ante está caótica realidad que vive el país y dijo que no tiene ligas con el poder político y empresarial", apuntó.

José Jaime Enriquez Félix, ex colaborador de Cuauhtémoc Cárdenas en el entonces Frente Democrática Nacional, se registró como aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio Opositor Va por México.





Luego de registrarse dijo que hoy se vive otro renacimiento político y es una gran oportunidad para México y cambiar al destino de México, dijo el ex simpatizante de López Obrador. Dijo que el actual proceso es similar al del 1988 y que fue diputado federal del PRD y colaborador de Cuauhtémoc Cárdenas. Es ex académico de la UNAM y es rector de una universidad en Zacatecas y ex director académico del ITAM.

Mario Facundo Palacios, militante desde hace 23 años del PAN y oriundo de Puebla, se registró como aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio Opositor Va por México. Expuso que hay muchas razones para registrarse ante la grave situación que vive México en materia de educación, salud, seguridad y democracia.





"Estoy aquí porque quiero representar a este movimiento, tengo la capacidad necesaria que puedo con este reto", dijo en su mensaje luego de registrarse en la Torre Azul.

Adriana Rangel Flores, activista en varias organizaciones, también se registró como aspirante a la candidatura presidencial de Frente Amplio Opositor Va por México.





Luego de registrarse en la Torre Azul, destacó

la alianza de los partidos políticos con la sociedad civil y dijo el país enfrenta una grave desigualdad y está en riesgo la estabilidad.

El Presidente del Consejo Ciudadanos y Civil de la Ciudad de México, Felipe de Jesús Puch, se registró como aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio Opositor Va por México. Dijo que de ganar la candidatura presentará una serie de iniciativas de reformas para despertar al México que está dormido desde el 2018.

Comediante y stripper se inscribe como aspirante a candidata

Adriana Delabre López, comediante, stripper virtual y ama de casa se inscribió como aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio Opositor Va por México.





"Estoy harta, soy una ciudadana cualquiera, no soy experta en nada, más que traer en chinga a mis hijas y si ganó la Presidencia los voy a traer en chinga a todos ", dijo la también stanndupera.