Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena a la Presidencia de la República, aseguró que cuando termine esta administración Andrés Manuel López Obrador no seguirá gobernando a través de ella, como muchos afirman, pero advirtió que el pensamiento del Ejecutivo sí seguirá vigente.

Así lo señaló durante su participación en la reunión plenaria de Morena, que se desarrolló de manera privada en el interior de la Cámara de Diputados.

“Sigue esta idea de que va a seguir gobernando el presidente López Obrador. Pues no. Vamos a decirles que aquí lo que va a seguir gobernando es un pensamiento que se llame el humanismo mexicano, eso no va a cambiar”, aseveró, al tiempo que los legisladores guindas comenzaron a gritar “¡es un honor estar con Obrador!”.

Sheinbaum Pardo aprovechó para pedir a los diputados de Morena tener “cuidado”, pues recalcó que la derecha está haciendo creer a la ciudadanía que el partido guinda representa la antidemocracia, el autoritarismo y la ausencia de libertades en México.

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México los llamó a trabajar a ras de tierra, pues dijo que existe el riesgo de que de no hacerlo los ciudadanos crean en el discurso de los opositores.

“Lo que la oposición y sus politiqueros quieren colocar en este momento es que nosotros representamos la antidemocracia, el autoritarismo, que nosotros representamos la ausencia de libertades. Ese es el discurso construido desde la derecha... No podemos permitir que la libertad sea un concepto de la derecha, la libertad es un concepto de izquierda, no perdamos el vínculo que tenemos con el pueblo de México, eso no lo podemos perder, esa es la esencia de lo que somos”, declaró al tiempo que los legisladores guindas le gritaron “¡presidenta!”.

La precandidata morenista sostuvo que esta administración “va a pasar a la historia” y aseguró que la 4T hoy está más fuerte que nunca y que se seguirá fortaleciendo, pues va arriba en las encuestas.

“No solamente tenemos lo que teníamos en 2018, sino que hoy somos todavía una mayoría más importante: tenemos 23 gubernaturas, tenemos la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y tenemos esta alegría y entusiasmo del pueblo de México por que continúe la transformación de nuestro país”, detalló.

Pese a ello, llamó a los diputados a no confiarse y les pidió seguir promocionando el voto en todo el país, “aunque no deberíamos decirlo”.

“Todos sabemos que para el proceso electoral no podemos confiarnos en lo que dicen las encuestas, nosotros tenemos que organizarnos. Una organización que ya conocemos son los comités de defensa de la transformación y la promoción del voto. En este momento no deberíamos decirlo, pero como estamos en reunión privada lo podemos decir, la promoción para que en las elecciones podamos ganar”, sentenció.

La precandidata presidencial insistió en que Morena “es el movimiento más importante en el mundo” y dejó a los diputados cuatro tareas fundamentales para los próximos días.