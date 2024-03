Clara Brugada, candidata a la Jefatura de Gobierno por la coalición “Sigamos Haciendo Historia” conformada por Morena, PT y PVEM, propuso renovar cada una de las líneas del Metro de la CDMX como se hizo con la L1, de tal manera que en seis años de administración pueda lograr que el de la capital sea “uno de los mejores metros del mundo”.

Durante un Conversatorio con mujeres académicas del STUNAM, la candidata aseveró que no sólo piensa dar mantenimiento a las líneas sino renovar cada una de ellas.

“Vamos a trabajar en la columna vertebral de la movilidad de la Ciudad de México que es el Metro, no es que vamos a darle mantenimiento, no, vamos a renovar línea por línea del Metro, renovarla, modernizarla, transformarla, no sólo un mantenimiento; y sale muy caro y vamos a ir año con año, y vamos a ir línea por línea, así se arrancó com la Línea 1, vamos a ir línea por línea, yo espero en seis años tener uno de los mejores metros del mundo”, dijo.

Habrá un programa para invertir cada año en la renovación de una línea

En entrevista posterior, la Brugada Molina afirmó que ya se invirtieron miles de millones de pesos para la rehabilitación de la Línea 1, por lo que dijo, se tendrá que hacer un programa para invertir cada año en la renovación de una línea del medio de transporte más utilizado por las y los capitalinos.

“Si hubo recursos para financiar la primera línea, la línea 1 del Metro, y se transformó, pues esos recursos cada año tienen que mantenerse para ir renovando”, dijo.

En su mensaje, la aspirante a la Jefatura de Gobierno recordó que en materia de movilidad también prevé la creación de cinco líneas más del Cablebús en Tlalpan, Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Álvaro Obregón y uno de Milpa Alta a Xochimilco.

Así también, recordó su propuesta de crear la Línea 0 del Metrobús que recorrerá todo el circuito interior; y 56 kilómetros de este medio de transporte en Periférico.

Hoy me reuní con mujeres del @stunam , a quienes convoqué a iniciar una gran revolución pacífica a favor de nosotras y a formar una alianza para que enarbolen la bandera de reconocimiento y valoración de las tareas de cuidados.

La #UNAM será la primera universidad donde echaremos… pic.twitter.com/LKJ4XotxXP — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 12, 2024

