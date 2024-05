Clara Brugada, candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” pidió a los habitantes de la Ciudad de México emitir “voto parejo” por la alianza integrada por Morena, PT y PVEM, con el fin de continuar con el llamado segundo piso de la transformación.

Durante un encuentro con habitantes de la alcaldía Milpa Alta al que acudió con la candidata a la Presidencia Claudia Sheinbaum, Brugada Molina llamó a emitir su voto por todos los candidatos de la coalición para “lograr la fuerza suficiente” para ganar el Congreso de la CDMX, la alcaldía Milpa Alta, la Jefatura de Gobierno y la Presidencia de la República.

“Ciudadanas y ciudadanos, los convocamos este 2 de junio a votar por Morena, por el PT y por el Verde, por la coalición “Juntos Hacemos Historia”. Salga todo Milpa Alta a luchar, a defender la ciudad, a lograr gobiernos honestos y democráticos y, escuchen bien: voto parejo, nada de que tú no me caes bien y a ti sí y a ti no, voto parejo en Milpa Alta, todos los por los mismos partidos y los mismos compañeros”, afirmó.

Más tarde, en un mitin en la alcaldía Tláhuac, la candidata llamó a los asistentes a demostrar el próximo 2 de junio que “el bastión de la ciudad, el bastión de Morena y de la Cuarta Transformación es Tláhuac, así que con todo, hombres, mujeres y familia, salgan a votar”.

