Clara Brugada, candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, conformada por Morena, PT y PVEM, pidió que se deje de hacer uso político por el agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez, luego de las denuncias de vecinos quienes advirtieron mal olor del líquido.

En entrevista posterior a un encuentro con el Observatorio de Seguridad, la candidata afirmó que habrá que esperar a la investigación del caso. No obstante, advirtió que se puede hacer un uso político de cualquier tema, por lo que pidió a la oposición detener la interpretación.

“Se está en el momento de investigar cómo es que hubo una fuga de cualquier líquido que no sea agua, más aún si se trata de un hidrocarburo o alguna otra (sustancia) que afecte. No se puede politizar el tema porque podríamos decir del otro lado, ¿quién hizo la infiltración de esta sustancia?”, cuestionó.

Tema de agua contaminada "no se trata de un descuido del gobierno"

Y agregó: “yo creo que se está investigando de dónde viene, no quiero ir más allá. Pudo haber sido provocada pero eso es algo que tiene que investigarse o pudo haber sido un accidente, pero imagínense un accidente en donde se está infiltrando una sustancia”, señaló.

Al ser cuestionada al respecto, Brugada Molina defendió al Gobierno de la CDMX, pues aseguró que no se trata de un descuido del gobierno o que no se esté al tanto del surtimiento de agua.

“Nos da un llamado de alerta, ¿a quién le convendría, al gobierno hacer esto? Falta de mantenimiento, la falta de mantenimiento que hay es (porque) el pozo termina su funcionamiento, entonces se tiene que rehabilitar, pero falta de mantenimiento porque están introduciendo una sustancia, yo no la veo. Cualquier tema puede ser utilizado políticamente, que le paremos a la interpretación o a la utilización política de este tema, por eso me he reservado mucho este tema”, aseveró.

