Oaxaca de Juárez.— La Derecha está muy enojada y quiere regresar para seguir robando”, afirmó el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, durante su participación en el mitin de la virtual candidata presidencial Claudia Sheinbaum realizado hoy en Oaxaca.

“Ya lo dijo el expresidente Fox que quieren llegar para quitarle la pensión a los adultos mayores y dárselas a los expresidentes”, agregó.

El dirigente morenista destacó que se está a nueve meses de la elección presidencial y aseguró que será una elección definitiva para el rumbo que seguirá el país en los siguientes años.

Sostuvo que sólo hay dos opciones: “O sigue la transformación, sigue el gobierno del pueblo para el pueblo, o regresa la corrupción, los privilegios y el saqueo de la nación”.

“Por eso estamos aquí convocados por la coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, para organizarnos, porque él sólo el pueblo organizado puede salvar a la nación y que siga la Cuarta Transformación.

Mario Delgado también celebró la decisión de Claudia Sheinbaum de sumar a políticos locales del PRI a su campaña electoral, al incorporarlos al partido Morena y al movimiento de la Cuarta Transformación. Según él, no son suficientes las personas que ya están dentro de este instituto político.

“Quiero reconocer la visión que tiene Claudia Sheinbaum, que ha dicho que no son suficientes los que ya estamos, de acuerdo, tenemos que salir a buscar a más personas que están de acuerdo en que no regrese la corrupción y están de acuerdo en lo que ha hecho este gobierno; pero que no participan en el movimiento”.

El presidente nacional dijo que Morena es un instrumento de lucha y se debe convocar a “los mejores hombres” que coincidan con los principios de no mentir, no robar y no traicionar.

rmlgv