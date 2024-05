Alejandro Martínez, coordinador de campaña de Morena en el municipio de Temamatla, Estado de México fue asesinado, informó Antonio Vallejo, candidato a la Alcaldía en dicho municipio.

El candidato de Morena lamentó la muerte de "un joven tematlense valioso y preparado", describiéndolo como un hijo de familia ejemplar.

Mediante un comunicado oficial, Morena Temamatla expresó su repudio ante cualquier acto de violencia. "No nos rendiremos ante actos de tan baja naturaleza, no claudicaremos nunca (...) Alejandro, tu muerte no será en vano, tus causas, tus ideales y tu lucha triunfarán", afirmaron en el mensaje.

La delegación del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Temamatla también lamentó profundamente el asesinato de César Alejandro Martínez Pacheco. "Ninguna familia en Temamatla merece sufrir este dolor, exigimos se investigue a fondo, se esclarezcan los hechos y se haga justicia", expresaron, uniéndose al llamado por una pronta y exhaustiva investigación.

Comunicado Toño Vallejo. Foto: X





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL