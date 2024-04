Campeche.- De “absurda” tachó Jorge Álvarez Máynez la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de rechazar el registro de 40 mil mexicanos residentes en el extranjero que quieren votar en las elecciones del próximo 2 de junio.

“Creo que es absurdo. No nada más es problema del INE, es problema de los diseños legales que se han hecho y de que no entendamos que en este país la nación mexicana incluye a las más de 100 millones de personas que vivimos en México, pero también a 40 millones de mexicanas y mexicanos que viven en el exterior, particularmente en los Estados Unidos y que sigamos regateando los derechos políticos de las mexicanas y los mexicanos que viven en el exterior”, expresó desde Campeche, Campeche, el abanderado presidencial de Movimiento Ciudadano (MC).

Tras su primer recorrido casa por casa en la colonia Ex Hacienda Kalá, acompañado por Biby Rabelo, candidata a reelegirse por la presidencia municipal de Campeche, Álvarez Máynez criticó que el órgano electoral desperdicie millones de pesos en burocracia y su imagen, pero no en proyectos como el voto en el extranjero.

“El INE ha desperdiciado millones de pesos en proyectos burocráticos, en proyectos ineficientes y no tiene una sensibilidad, para el INE es más importante siempre la imagen, lo que se declara que lo que se hace”.

En ese sentido, Álvarez Máynez expresó que coincide en las críticas que el Presidente Andrés Manuel López Obrador hace sobre los excesos del órgano y la burocracia.

“Coincido en mucho en los excesos, en la burocracia, en lo que no coincido es que para el presidente si están a su favor, por ejemplo, como Zaldívar, que cobra pensión de ex ministro, como Sánchez Cordero que cobra pensión de ex ministra, se le olvida, si están con él, se le olvida lo que critica si no están con él y eso me parece que no puede ser, si vamos a criticar ese tipo de excesos, de burocracias, lo tenemos que hacer de una manera consistente y con independencia de si se subordinan a uno o no”, dijo.

