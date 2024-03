Álvarez Máynez promete que él no gobernará México desde la polarización; “un cargo de representación es para todos”, dice El candidato emecista también ratificó que él no caerá en provocaciones de guerra sucia, pues de su parte no habrá ataques con bots, ofensas o faltas de respeto contra sus contendientes

03 De Marzo 2024, Monterrey Nuevo León.- El Candidato A La Presidencia De La República Jorge Alvarez Maynes Se Reunio Con Empresarios Del Municipio De Montemorelos. Foto: Emilio Vasquez/ EL UNIVERSAL