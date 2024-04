Jorge Álvarez Máynez prometió que los próximos dos meses “se romperá el alma” en la contienda presidencial para ganarle a las candidatas de “la vieja política” pues no compite en igualdad de condiciones.

“No tenemos sus millones. No tenemos al árbitro como ellos lo tienen. No tenemos los gobiernos que ellos tienen para desviar recursos, para comprometer programas, y para presionar a la gente, pero tenemos alma, dignidad, causas, ideas, y las vamos a demostrar en cada oportunidad”, expresó en un evento con simpatizantes emecistas en La Paz, Baja California.

En este sentido, el abanderado de Movimiento Ciudadano (MC) pidió a los californianos escuchar sus propuestas y compararlas con las de Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum desde hoy y en el debate presidencial del próximo domingo 7 de abril.

“Quiero pedirles a todas y a todos que le digan a sus familiares y a sus amigos que vean el debate del próximo domingo. Que le prendan a la televisión, o al internet, o que se junten, los que no tengan invítenlos, que hagamos eventos para que a las ocho de la noche del domingo, como si fuera México, jugando los cuartos de final en el mundial, como si fuera como si fuera el último capítulo de la serie que más le guste, (…) que le prendan y analicen (sus propuestas) si sus compañeros, y sus amigos, y sus familiares, y sus vecinos están escépticos.

“El sesenta por ciento de la gente no ha decidido su voto, díganles: 'compara', por tus propios ojos, no confíes en lo que te estoy diciendo, a lo mejor tú vas a decir que yo apoyo a Máynez porque si llega me va a dar un puesto ahí. No, confía en tus ojos, confía en tu criterio, confía en tu independencia, y que decidan pensando qué sería lo mejor, cuál es el país que quieren para sus hijos, el que proponen las candidatas de la vieja política, o el que proponemos las candidatas y los candidatos de lo nuevo, de quienes no nos rendimos ni no y no nos resignamos al país que tenemos”, dijo.

