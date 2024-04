A pesar de las diferencias políticas que sacaron a relucir entre ellas durante el debate chilango rumbo a la elección de alcaldesa en Tlalpan, las tres candidatas coincidieron en varias de sus propuestas en materia de seguridad, para brindar mayor protección y vigilancia a los habitantes de la demarcación.

En el debate organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), las abanderadas Marina Martí, de Movimiento Ciudadano; Alfa González, de la alianza Va por la Ciudad de México, y Gabriela Osorio, de la candidatura común Morena-PT-PVEM, plantearon como estrategia de seguridad incorporar más elementos policiacos en Tlalpan, dotarlos de equipo moderno e innovaciones tecnológicas, adquirir más patrullas y mejorar la iluminación de calles, avenidas y espacios públicos.

Alfa González, quien busca reelegirse como alcaldesa, indicó que sus planes en la materia se basan en reforzar las acciones que ha implementado desde 2021, cuando asumió dicho cargo, como ampliar la iluminación; cerrar chelerías clandestinas; retirar objetos y autos abandonados de la vía pública y aumentar el estado de fuerza, con lo cual afirmó haber conseguido disminuir 18% los delitos de alto impacto en la demarcación.

En tanto, Gabriela Osorio propuso duplicar, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, el número de equipos de videovigilancia en la demarcación, así como dotar de cámaras corporales a los elementos policiacos, además de promover la cultura de la paz.

Mientras que Marina Martí propuso además fomentar la cultura de la denuncia como estrategia para que la ciudadanía confíe en la policía, así como implementar una política de seguridad con perspectiva de género que atienda a las juventudes y adultos mayores.

Los planteamientos y datos expuestos principalmente por González y Osorio generaron posturas encontradas, tanto entre ellas dos, como con Martí, quien intercaló sus propuestas con críticas al gobierno actual y administraciones pasadas de Tlalpan.

“En esta alcaldía ya han gobernado Morena y el PRIAN, y yo no veo prosperidad, yo no veo seguridad, yo no veo desarrollo económico”, expresó la emecista.

Ni la abanderada aliancista, ni la candidata morenista respondieron a las críticas de Martí, pues se centraron más en cuestionarse mutuamente, principalmente por la ideología de los partidos que abanderan.

Específicamente sobre el desempeño de González al frente de Tlalpan, Osorio la acusó de licitar a un sobreprecio de más de 300% los equipos de videovigilancia adquiridos durante la actual administración de esa alcaldía.

En respuesta, la candidata aliancista mostró una foto de la morenista acompañada de René Bejarano, al tiempo que hizo alusión a los videoescándalos en los que él se vio envuelto en 2004, al ser grabado recibiendo dinero.

En el debate chilango, las tres aspirantes a la alcaldía Tlalpan también abordaron el tema de la transparencia, donde basaron sus propuestas en el combate a la corrupción.

Durante su exposición, Alfa González destacó la implementación del programa Blindar y la reducción de 18% de los delitos de alto impacto, así como el cierre de chelerías clandestinas. Mientras que Gabriela Osorio planteó crear la aplicación 24/7 para que se concentren contratos y datos de construcciones en la demarcación y evitar casos de corrupción.