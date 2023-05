"Soy orgullosamente candidata del PRD, y el 4 de junio seré orgullosamente la primera gobernadora del Estado de México, del PRD", afirmó Alejandra del Moral Vela, candidata a gobernadora mexiquense por la coalición PRI, PAN, PRD Y Nueva Alianza.

Durante la celebración de los 34 años del Partido de la Revolución Democrática (PRD) encabezada por Jesús Zambrano, dirigente nacional en la sede del Comité estatal en Toluca, la abanderada dijo que quiere que el PRD reconquiste el oriente del Estado de México, que logré la hazaña que logró en 1996, cuando ganó contundentemente Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chalco y Valle de Chalco, "el oriente debe ser de la izquierda de a de veras que ees el PRD, esa será la mejor forma de celebrar los 34 años del PRD. No queremos cualquier triunfo, queremos uno contundente, que el PRD vuelva a ser el pilar de la izquierda mexicana, congruente, fiel a sus principios, queremos cerrarle las puertas a los falsos profetas".

Añadió que el renacimiento de la izquierda empieza en el Edomex, "ustedes y yo tenemos una responsabilidad, que es establecer el primer gobierno de coalición en la historia de México, que será Mexiquense, ustedes y yo tenemos la obligación de hacer el mejor gobierno de México, pero este objetivo no es gratis se logra con sangre, sudor y lágrimas, con esfuerzos al límite de nuestras posibilidades".

Lee también Elección en Edomex: Delfina condiciona debate; Alejandra, dispuesta a ceder

Dijo que a la coalición los une la defensa de la pluralidad, de las familias mexiquenses de la falsa izquierda. Además, resaltó que el PRD es una fábrica de votos para la coalición, por lo que llamó a cuidarla y con ello la inclusión, pues la organización de este partido es un baluarte.

"Fortalezcamos la organización en los múltiples municipios estratégicos que tiene el PRD vayamos por todas y todos los perredistas que están esperando una llamada, un contacto, una señal de esta verdadera izquierda incluyente en México. Seamos esta izquierda, la más incluyente del país, la reconciliación del Estado de México pasa por el PRD, que es fuerte e indispensable para la entidad", agregó.

Por su parte, Jesús Zambrano afirmó que Del Moral Vela, candidata próxima gobernadora, encabeza hoy la enorme responsabilidad de derrotar en territorio mexiquense a Morena y al obradorismo, "con ello llegaremos con tu triunfo con paso también de vencedores al 2024, para retomar los equilibrios que se perdieron y para restablecer lo que México requiere: una verdadera democracia, en donde se respeten derechos y libertades para todas y para todos, que seamos desde luego un país más justo".

Afirmó que en los perredistas mexiquenses recae una enorme responsabilidad. "A la coalición no nos asusta este gobierno, no nos asusta la intolerancia, el autoritarismo, la persecución, ni el terrorismo de estado que buscan imponer".

Lee también “Morena todo lo que toca lo destruye”

Afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiso desaparecer la justicia social y la soberanía nacional, además al PRD, "pero no lo lograste, aquí estamos, quieres acabar con nuestra democracia, pero tampoco lo lograrás, no lo vamos a permitir. Hoy más que nunca se hacen vigentes las banderas que le dieron origen a nuestro partido hace 34 años, la democracia ya decíamos, patria para todos, después como partido feminista agregamos patria para todas y todos porque eso es lo que somos y por eso luchamos".

Destacó que la situación en la que se encuentra el país es peor que cuando inició el PRD, con este gobierno de pseudo izquierda que llegó a hacerse cargo de la Administración Pública. "Un gobierno que pregonaba la transparencia y el combate a la corrupción, pero que han resultado ser más corruptos, donde su familia, sus hermanos, sus hijos y sus subordinados con López Obrador a la cabeza están demostrando que son peores que los de antaño. Hay que decirlo, eres el jefe de una pandilla de corruptos, de delincuentes de cuello blanco Andrés Manuel".

Apelo a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en unos días más eche para abajo el "nefasto, regresivo y antidemocrático Plan B electoral, que lo tiene hoy en suspenso".

Recordó que el PRD surgió hace 34 años como respuesta un fraude electoral en 1988 cuando muchos -por cierto muy molestos, decididos a continuar por distintas vías la lucha por la transformación democrática del país-, esperaban que nuestro líder de aquel entonces Cuauhtémoc Cárdenas, incluso llamara a las armas y en cambio lo que él hizo con mucha responsabilidad fue convocar a la conformación de un Instituto político, a la diversidad de visiones políticas sociales ideológicas programáticas en un solo documento básico de declaración de principios y de programa de acción.

En tanto, el delegado nacional Agustín Barrera Soriano afirmó que es uno de los momentos más importantes del Instituto político, ya que la misión del PRD, similar a la de hace 34 años que "no es otra cosa más que una vía para defender lo que pensábamos, lo más profundo de nuestros anhelos, teníamos una coincidencia y creo que la seguimos manteniendo. Éramos antisistema, soñamos con un México donde nuestro voto fuera respetado, en un país en que nuestra opinión importara, soñábamos con acabar con la pobreza, vivir en un país donde la justicia social fuera una realidad, con aquellas ilusiones hicimos realidad un México con democracia y transparencia en los procesos electorales, pero hoy nos damos cuenta de que la lucha no ha terminado porque aún no podemos garantizar que todas y todos los mexicanos vivan en carne propia el progreso económico".