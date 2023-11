TOLUCA, Mex.- Viridiana Rodríguez, ex presidenta del DIF de Toluca, denunció violencia física y sexual del alcalde Raymundo Martínez Carbajal quien fuera su esposo y es padre de su hijo .

“Llegó el tiempo de romper el silencio después de ocho meses de intimidación”, afirmó en sus redes la ex presidenta del DIF de Toluca, quien aseguró que habla desde el miedo que quizá ya perdió luego de fue víctima de intimidación y amenazas .

“Viví 12 años de violencia física , emocional y sexual. Una pesadilla.

Pero hoy vivo en un infierno que comenzó a arder el 12 de abril con la detención ilegal de mi padre, detención que se hizo sin una orden de aprehensión ni cateo”, que realizaron de forma violatoria y violenta un comando de cerca de 40 policías de Toluca, bajo las órdenes de funcionarios municipales,aseguró Viridiana Rodríguez.

Simultáneamente el alcalde Raymundo Martínez Carbajal “dentro de las oficinas del DIF municipal despedía a todos los directivos y gente cercana a mi persona”, luego de que decidió dejar al alcalde el mes de febrero cansada de presuntos actos violentos de quien fuera su esposo, acusó Viridiana Rodríguez en un mensaje que difundió este 21 de noviembre en sus redes sociales.

Por los delitos de violencia familiar, secuestro, allanamiento, abuso de autoridad, despojo , uso debido de la fuerza pública y daños en propiedad, que fueron documentados en denuncias realizadas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, autoridades de Toluca , de la Fiscalía y hasta un notario “se apersonaron en mi domicilio”

afirmó Viridiana , quien aseguró le pidieron a ella y a sus padres se desistieran, pese a que son delitos graves en los que no se puede otorgar perdón.

Además “mi mamá, mi papá y yo tuvimos que firmar un convenio de confidencialidad que a todas luces es ilegal , pero ante el miedo que sentía en ese momento firmé y convencí a mis padres de que también lo hicieran, con la promesa de que nos iban a dejar en paz”relató Viridiana.

En dicho convenio de confidencialidad se estipula que “no podemos hablar del presidente municipal de Toluca y si lo hiciéramos tendríamos que pagarle 15 millones de pesos, que no podemos ejercer acción penal en su contra ”, ni contra su amante, lo cual es humillante , apuntó la ex esposa de Raymundo Martinez Carbajal.

Viridiana aseguró temer por su vida y la de sus familiares, luego de que presuntamente le retiraron la protección que como víctima tenía y afirmó que solo cuenta con un botón de pánico “que no sirve para nada” , al tiempo que señaló que autoridades de la Fiscalía mexiquense y de Derechos Humanos del Estado de México, “protegen a este delincuente”.

Al mismo tiempo pidió la intervención urgente de la gobernadora Delfina Gómez Alvarez y pidió a autoridades de la Fiscalía mexiquense que le entreguen su expediente, para obtener justicia “ y me dejen vivir en libertad”.

La ex presidenta del DIF indicó que tuvo que salir del Estado de México “porque me seguían a todas partes, una balacera en contra de mis padres , donde rayaron la fachada de su casa”.

Policías de Toluca, que asegura la seguían y amenazaban, la apedreaban en los semáforos , ponían ácido en mis llantas, echaban cloro y azúcar en los tanques de gasolina de sus camionetas, cuando iba a la escuela por su hijo o lo llevaba a sus clases de natación, son parte de las agresiones qué describió Viridiana.

“Hoy estando en otro lugar, sola con mi hijo, en espera de la seguridad que el Estado de México no me quiere brindar, hago responsable a Raymundo Martínez Carbajal” así como a su equipo más cercano y a los policías de Toluca, que asegura la han seguido por ocho meses, de su integridad así como de la de sus padres, hermano y familiares incluido su abuelo y su abogado a quienes asegura ya amenazaron .

Alcalde de Toluca rechaza acusaciones

Al conocer la denuncia pública de su ex alcalde esposa que circula el redes sociales, el presidente municipal Raymundo Martinez Carbajal respondió en un comunicado oficial emitido por su equipo de trabajo , que confía “plenamente en las instituciones y el estado de derecho, he sido respetuoso de la privacidad y poniendo por delante la estabilidad de mi familia, seguiré actuando siempre en apego a la ley incluso, ante la negativa reiterada de acceder a la convivencia con mi menor hijo”.

“Los señalamientos que hace la maestra en Derecho Procesal Penal sobre mi persona en la publicación, son claramente falsos e infundados y buscan crear un clima de hostilidad, recurriendo a temas estrictamente personales. Precisamente por ello, no voy a entrar en el juego de la mercadería política que daña de manera dolosa a personas e instituciones y que nada tienen que ver en este asunto.

Me sorprenden las declaraciones vertidas por la Mtra. en virtud de que tanto el divorcio y acuerdo de confidencialidad, son asuntos jurídicos ya concluidos y juzgados por la instancia correspondiente.

Agradezco la comprensión y respeto a la privacidad que muchas personas me han manifestado y para no abonar a las especulaciones, no haré más declaraciones a este respecto evitando entorpecer los procedimientos legales que pudieran estar en curso”, afirmó Martínez Carbajal.

