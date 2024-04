Coyotepec, Mex.- “Mejor esperar media hora a que me multen”, fueron las palabras del señor Pedro, habitante de este municipio que renovó su licencia de conducir en el Estado de México del servicio particular, por el periodo de tres años.

Pedro explicó que cumplir con los requisitos no le fue difícil pues solo necesitaba renovación y pagó con su tarjeta en la misma Unidad Móvil de expedición de licencias de la Secretaría de Movilidad del gobierno del Estado de México, instalada frente al palacio municipal; el trámite duró aproximadamente 30 minutos.

Funcionarios de la Unidad Móvil explicaron que en caso de que un usuario repruebe el examen, no hay devoluciones. Por lo tanto, deberán volver a pagar y presentarlo hasta aprobarlo. “No es muy común que no lo pasen porque no es complicado, pero hoy ya nos tocó que reprobó uno”, dijo, al tiempo de puntualizar que en la página de la Secretaría de Movilidad se puede descargar la guía para el examen que consta de 53 preguntas.

“Sale más caro el caldo que las albóndigas no sacarla. Nosotros íbamos a ir a Tecámac, pero ayer vimos que están acá y nos venimos. El examen está regalado para uno que conoce porque aparte vienen de opciones múltiples y si ya tienes experiencia en carretera y ves los señalamientos, pues ya deberías de saber”, comentó don Salvador, quien acompañó a su nieto a realizar el trámite de licencia tipo C de motociclista por un año.

Dónde se tramita gratis la licencia de conducir permanente

Horarios y requisitos que opera la Unidad Móvil de expedición de licencias

La camioneta todavía estará prestando atención en Coyotepec los días 17, 18 y 19 de abril con horario de 9:00 a 17:30 horas, frente al palacio municipal.

Requisitos: acta de nacimiento, Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada, identificación oficial vigente con fotografía, comprobante de domicilio no mayor a tres meses, aprobar examen de conocimientos del Reglamento de Tránsito del Estado de México (solo para trámites de primera vez), comprobante de pago de derechos o realizar el pago con tarjeta de débito o crédito en el módulo.

En el caso de renovaciones, solo deben presentar licencia anterior del Estado de México, CURP actualizada, comprobante de domicilio no mayor a tres meses y pagar los derechos por el plástico.

Costos de las licencias

La tipo A de automovilista y tipo C de motociclista por un año, cuesta 678 pesos; de dos años en 909 pesos; tres años en 1 mil 214 pesos; y cuatro años en 1 mil 615 pesos.

La tipo E que corresponde a los choferes de servicio particular, tiene un valor de 888 pesos de un año; 1 mil 185 pesos de dos años; 1 mil 580 de tres años y 2 mil 105 de cuatro años.

