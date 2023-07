Ecatepec, Méx-. El gobierno de Ecatepec, en coordinación con la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem), colocó sellos de suspensión en cuatro centros de rehabilitación contra las adicciones particulares, porque no contaban con licencias de funcionamiento ni las condiciones adecuadas para prestar el servicio.

El alcalde, Fernando Vilchis Contreras, informó que las áreas normativas de las direcciones de Protección Civil y Bomberos, Desarrollo Económico y Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en un operativo conjunto con personal de la Coprisem, realizaron un recorrido para verificar el estatus legal de al menos 10 anexos que operan en el municipio.

“Con el apoyo del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), a través de la Coprisem, se emprendieron las acciones para garantizar la seguridad y salvaguardar la integridad de los pacientes o internos que luchan contra adicciones como alcoholismo o drogadicción”, dijo el edil.

Iván Patiño Méndez, director del DIF municipal, estima que en Ecatepec existen al menos 10 centros de rehabilitación, por lo que en una primera etapa fueron verificados cinco lugares, de los cuales cuatro fueron suspendidos y posteriormente se revisará el estatus legal del resto de los centros que realizan esas actividades.

Ya no se permitió su operación porque en total había más de 100 pacientes internados, entre ellos cuatro mujeres. Foto: Especial

Los grupos de Alcohólicos Anónimos T.I. "La última Copa", la Fundación Centradic A. C., la Fundación Cetrad, Centro de Rehabilitación y Servicios Profesionales Ecatepec y Un paso a la Vida Atrévete. A. C., fueron suspendidos por no contar con las licencias de funcionamiento y permisos sanitarios.

Los espacios contras las adicciones que fueron suspendidos se ubican en las colonias San Andrés de la Cañada, San Pedro Xalostoc, Ampliación Tulpetlac y el fraccionamiento Jajalpa.

Ya no se permitió su operación porque en total había más de 100 pacientes internados, entre ellos cuatro mujeres.







