Toluca, Méx.- Entre las beneficiarias del programa Salario Rosa existe la incertidumbre sobre la continuidad del beneficio económico luego del 16 de septiembre, cuando se materializa el cambio de gobierno y la gobernadora electa Delfina Gómez Álvarez asuma el cargo.

Aunque hasta el momento en las tres mesas de transición que se han llevado a cabo entre los equipos del gobernador Alfredo del Mazo Maza y Delfina Gómez no se ha abordado el tema de los programas sociales, hasta el momento se sabe que la morenista comprometió durante la campaña mantener dicha estrategia de apoyo económico.

Debido a la especulación sobre este tema, en el mes de abril declaró: “Voy a mandar una iniciativa al Congreso (local) para que se haga una declaratoria de programas universales, que no haya ese condicionamiento de que si estás conmigo te voy a seguir apoyando, si no estás conmigo te castigo y te vas ahorita, que todos los programas sean universales y que no exista condicionamiento, no exista ese control que se tiene ahorita”, dijo.

Sin embargo, señaló que habría ajustes en la forma como se dispersan esos recursos, pues de ser aprobada su propuesta, el plan sería digitalizar el esquema para que los beneficios sean automáticos y no dependan de la decisión de funcionarios estatales, quienes entran o no al programa.

Foto: Especial

¿Qué es y cómo operaba el esquema del Salario Rosa?

Este programa nació en el 2017 y el gobernador Del Mazo dijo que el origen del proyecto fue buscar el desarrollo y reconocimiento al trabajo diario de las mujeres, principalmente de las amas de casa, quienes se esfuerzan todos los días por sacar adelante a sus familias, convirtiéndolas en el principal pilar de sus hogares, y gracias a ellas es que hay muchos niños, jóvenes y adultos que han logrado salir adelante.

El depósito es de 2 mil 400 pesos y no solo es un apoyo económico, sino que las mujeres también tienen la oportunidad de inscribirse a más de 33 cursos para capacitarse con la finalidad de emprender en el trabajo.

A través de estos talleres tienen la posibilidad de aprender las herramientas necesarias para emprender un negocio.

En este programa social fueron beneficiarias más de 700 mil mujeres y la semana pasada inició la dispersión de un apoyo más del Salario Rosa para las mujeres incorporadas al programa, pues a unos meses de que concluya la presente administración, el pago correspondió a 7 mil 200 pesos.

En un evento en Tlalnepantla el Gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza se dijo satisfecho pues logró la meta de llegar a “la mujer, la ama de casa, la mamá, quienes saben cómo estirar el gasto”. Señaló además que cada ingreso que llegaba a la casa supieron estirarlo, para que rindiera más y alcanzara, para que rindiera y apoyara a toda la familia.

“A seis años de haber iniciado esta etapa, primero quiero decirles, me da mucho gusto que, a lo largo de estos seis años hemos llegado a más de 700 mil familias, que tuvieron este respaldo que contaron con este programa y que tuvieron muchos logros, y avances, gracias al Salario rosa”, informó.



