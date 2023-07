Chalco, Méx.— Idalia Carreto y Bernardo Hernández, salieron con su familia de Valle de Chalco e Iztapalapa, respectivamente, con la idea de mejorar su estilo de vida en un fraccionamiento de Chalco, pero se equivocaron. En cada temporada de lluvias se inunda el sitio donde ahora residen, pero la de ayer fue la peor que les ha tocado vivir.

“Se rompió la barda de la parte final del fraccionamiento y se desbordó un río y toda el agua que llevaba consigo se fue hacia una parte de la unidad. Perdimos todos los muebles porque toda la parte de abajo se inundó; el agua subió como 30 a 35 centímetros y con lodo y ahorita estamos valorando que podemos rescatar”, contó Bernardo Hernández, quien no durmió ni su familia para tratar de sacar las aguas residuales de su inmueble.

“Todo lo que está en la cocina se inundó, el refrigerador, la estufa, todo está lleno de lodo. Que nos apoyen porque cada año nos pasa lo mismo. Tenemos temor de enfermarnos porque son aguas negras y estamos limpiando con cloro y jabón. Vamos a tirar todos los muebles porque ya no sirven, todo lo de la cocina y los de la parte baja”, narró Idalia Carreto.

El suplicio para los habitantes del fraccionamiento Los Héroes Segunda Sección, principalmente, inició desde la noche del martes. El canal Maravillas se desbordó debido a la lluvia que se registró en el Valle de México, lo que afectó ahí a casi un centenar de viviendas.

Apenas el 3 de julio pasado ese mismo afluente se salió de su cauce y anegó las calles, así como patios de casi 100 casas de las comunidades de San Gregorio Cuautzingo y San Martín Cuautlalpan.

La fuerte precipitación pluvial que se presentó desde la tarde del martes ocasionó que la corriente que baja de la parte alta arrastrara lo que encontró a su paso, incluida basura que tapó las coladeras de la zona; por la fuerza que llevaba derribó parte de la barda perimetral de la unidad habitacional y por ahí se coló hacia las casas de interés social.

El nivel del canal Maravillas que transporta aguas negras se salió de su cauce y anegó calles de la unidad habitacional Los Héroes Segunda Sección y del fraccionamiento Pueblo Nuevo que se encuentra en esa misma área de Chalco.

Gerardo Hernández Carmona, asesor hidráulica del gobierno de Chalco, dijo que el nivel del agua en algunos puntos alcanzó entre 80 centímetros a un metro de altura.

Personal de Protección Civil y Bomberos, del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS), así como de otras áreas del gobierno local y del Grupo Tláloc del gobierno del Estado de México, hasta bomberos de la Ciudad de México, acudieron a la zona para desalojar el agua que se acumuló.

Las aguas negras no sólo dañaron casas, sino también vehículos de los moradores del fraccionamiento.

“Mi vehículo se llenó de agua hasta la mitad, pasó una camioneta muy rápida y lo aventó hasta acá por lo mismo, por las inundaciones, se rompió una barda de allá atrás, pero siempre se está inundando. No sabemos qué pasa con el drenaje, si está funcionando bien o no le dan el mantenimiento adecuado. Mi carro es modelo 2022 estoy viendo si ya no sirve, ya ahorita vendrá el seguro para que se lo lleve y a ver qué me dicen”, explicó César, otro de los habitantes del fraccionamiento.

Los vecinos de la unidad habitacional exigieron a las autoridades que construyan otra vez la barda perimetral porque tienen miedo de que se presente rapiña en las viviendas, pues gente ajena puede ingresar a la zona después de que se colapsó por la lluvia.

Durante la madrugada y la mañana de ayer bajó el nivel del agua, en algunas calles hubo lodo durante gran parte del día, lo que complicó el tránsito en el área para vehículos y para transeúntes.

Por la tarde, el gobierno chalquense dio a conocer que en todo el municipio fueron aproximadamente entre 250 a 270 las viviendas afectadas por la lluvia del martes, 110 en su interior, el resto en patios.

En la zona de Culturas de México, Jacolones, cada año se anega por la falta de obras hidráulicas, pero hace meses comenzó la construcción de un colector que evitará que esa parte de la localidad sufra estragos por precipitaciones pluviales.