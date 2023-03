Teotihuacán, Méx.- Norma Lizbeth, la niña de 14 años que murió el lunes pasado debido a las lesiones que le provocó otra de sus compañeras de escuela durante una pelea que tuvieron, anhelaba cumplir 15 años y después estudiar para ser enfermera.

“Sí, yo conocí a Norma Lizbeth desde tercero de primaria, era una de mis amigas, realmente desde la primaria sufría mucho bullying por su color, era algo feo y ella me contaba que quería ser enfermera, desde que iba conmigo, pues yo le cedí mi mano, pues era una de mis mejores amigas en la primaria, lamentablemente me cambiaron de año, fue conmigo nada más tercero y cuarto y de ahí ya no volví a saber nada de ella”, contó una de sus compañeras.

Sufría de agresiones, humillaciones y maltratos por su color de piel

Norma Lizbeth sufrió agresiones, humillaciones y maltratos desde que era más pequeña, recuerdan algunas de las pocas amigas que tuvo.

“Me contaba lo qué le hacían. Una vez, en una ocasión, me parece, fueron al baño, igual trataron de golpearla, de hecho no pasó nada, no pasó a más, solamente la habían amenazado de que se había ido a acusar con unos profes. De que sí decía que la iban a golpear, o algo así, sin embargo, me lo dijo, pero obviamente no pasó a más, no le hicieron nada”, contó.

La muerte de Norma Lizbeth conmocionó a la comunidad Nueva Evangelista, donde vivía, al igual que las poblaciones cercanas del Valle de Teotihuacán.

“La asesinaron a una niña de 14 años, con sueños y metas, aun con mucha vida por delante, desafortunadamente le arrebataron la vida por cuestiones de bullying, la golpearon incluso con piedras, hubieron muchos estudiantes partícipes que en vez de ayudar solamente grabaron y se burlaron, la directora y algunas autoridades escolares, inclusive maestros conocían la situación de esta niña y no hicieron nada”, relató Fernanda.

Por el maltrato que sufría debido al color de su piel, se fue quedando sin amigas, por lo que era una niña muy seria, tímida, narraron algunas de las personas que la conocían.

El lunes pasado Norma Lizbeth murió de traumatismo cráneo-encefálico, según la autopsia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. La pelea que sostuvo con una de sus compañeras de escuela fue el 21 de febrero, tres semanas después de la riña perdió la vida.

Versión de las autoridades educativas mexiquenses

La Subdirección Regional de Educación Básica de la Secretaría de Educación dio a conocer que la pelea entre Norma Lizbeth y la otra menor fue el 21 de febrero antes de entrar a clases en el turno vespertino, al exterior del plantel.

Ese mismo día, tras la pelea, las dos estudiantes fueron llevadas ante la directora de la escuela, donde en su momento se tomaron las siguientes consideraciones para atender la problemática:

1. La autoridad escolar citó a los padres de familia, quienes determinaron que las menores realizarían actividades escolares a distancia, en un periodo de reflexión del 22 de febrero hasta el 21 de marzo del año en curso.

2. La escuela daría facilidades para que presentaran los exámenes programados del 6 al 10 de marzo.

3. Se acordó también que el pago por concepto de lesiones sería solventado por cada una de las familias.

La dependencia estatal informó que la alumna fallecida no se presentó el 6 de marzo al plantel, su tutora comunicó a la escuela que había tenido un desmayo y acudiría al médico, pero del martes 7 al viernes 10 de marzo realizó sus exámenes en la escuela sin contratiempo alguno.

El lunes 13 de marzo del 2023, la tutora informó a la escuela que la menor había fallecido en el Centro de Salud de Teotihuacán.

En el acta de defunción quedó asentado que el motivo fue por traumatismo craneoencefálico; por esta razón, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió una carpeta de investigación.

El 14 de marzo, la directora informó de lo sucedido al supervisor escolar.

“Por lo anterior y en cumplimiento a los protocolos para la prevención, detección y atención del acoso escolar en el Estado de México, se realizarán las acciones pertinentes para atender el caso conforme a la normatividad.

En previsión a lo que pudiera requerir la FGJEM, las autoridades educativas están integrando la cronología de hechos, así como la evidencia de las acciones de las autoridades del plantel para deslindar responsabilidades.

De manera simultánea, el Consejo para la Convivencia Escolar (Convive) hará el acompañamiento en la implementación de estrategias de intervención con los integrantes de la comunidad escolar, en materia de prevención y sensibilización”, dijo en un comunicado.



