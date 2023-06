Toluca, Méx.— “No hay posibilidad de fraude en la elección de gobernadora en el Estado de México”, asegura la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Amalia Pulido.

En entrevista con EL UNIVERSAL, explica que desde la responsabilidad del instituto, todas las dimensiones del proceso están sumamente vigiladas: desde la boleta electoral, que cuenta con 12 candados de seguridad, hasta el operativo de vigilancia de la paquetería electoral, por lo que la ciudadanía, afirma, puede tener la certeza de que su voto es seguro y está bien cuidado.

Agrega que tanto en cuestiones materiales como en lo que hace a los mecanismos para presentar los resultados de la votación, hay una estricta vigilancia que permite certificar la actuación del órgano electoral, la transparencia y la pulcritud en su labor.

Además, será la elección más vigilada en la historia de la entidad, en la que los partidos y los habitantes pueden confiar porque la elección la organiza la ciudadanía. Habrá más de 7 mil observadores y más de 240 mil representantes de los partidos políticos en las casillas.

“Te puedo decir que no hay alguna posibilidad de fraude. La ciudadanía puede tener esa certeza de que pueden votar en paz, libremente y sin ningún tipo de presión”, resalta Pulido.

El llamado, dice, es para que la ciudadanía salga a votar en libertad, en conciencia, y recuerda que la cita más importante es el domingo, puesto que la democracia se hace en las urnas.

A cuatro días de la jornada electoral para elegir a la próxima gobernadora del Estado de México, la presidenta del instituto local manifiesta que existe un clima tranquilo y no se detecta algún foco rojo.

“Lo observamos muy tranquilo, claro que hemos estado en reuniones y trabajos permanentes con la Secretaría de Seguridad Pública estatal y las fuerzas federales en las mesas de paz a las que yo he sido invitada y en las que se ha expuesto toda la situación, no se detecta ningún foco rojo”.

Pulido refiere que la Secretaría de Seguridad desplegará un operativo para vigilar la cadena de custodia de los paquetes electorales y las casillas.

Es una de las elecciones más observadas, ¿les inquieta que se pueda exaltar el ánimo el 4 de junio?

—La verdad es que no, hacemos votos para que todo transcurra en tranquilidad. El llamado también es a los partidos políticos para que se comporten con altura de miras; en realidad este es un ejercicio democrático en donde la ciudadanía puede ejercer sus derechos políticos en plena paz y libertad. No podemos ser omisos y decir que no pasará nada, porque forma parte de los procesos electorales, pero esperamos que sea en menor medida, pero lo que sí te puedo decir es que se tiene la capacidad institucional para hacerles frente.

¿Hay un clima armónico?

—Yo lo veo de esa forma, hemos visto un proceso con civilidad, con tranquilidad, sin incidentes mayores. Claro que se han recibido quejas y denuncias, también es una parte necesaria de todo proceso, pero lo hemos visto muy tranquilo.

La verdad es que con los representantes de los partidos políticos el clima se observa igual, ellos tienen participación en todas las comisiones, en el consejo general y los hemos percibido muy tranquilos.

A las 22:00 horas prevé resultados del conteo rápido

Pulido detalla que el Programa de Resultados Electorales Preliminares, desarrollado por el IEEM, comenzará a mostrar información de las actas a las 19:00 horas, una hora antes que en anteriores comicios. Explica que habrá cortes cada 15 minutos, mientras que el conteo rápido, elaborado por el INE, tendrá una muestra de 700 casillas, según determinó el Comité Asesor.

“Saldré a dar los resultados yo, no tengo la hora, no he recibido una comunicación oficial, espero que a más tardar a las 22:00 horas ya podamos estar diciendo los resultados. Hay que esperar el día”, comenta la consejera.

Tras comentar que han recibido 367 quejas y denuncias, las cuales ya superaron las 237 de 2017, asevera que “en comparación con la última elección de gobernador, sí hemos recibido más quejas y denuncias”.

¿Creen que la elección podría judicializarse, es una elección disputada?

—Hemos visto por tendencia que las elecciones se judicializan, esto será decisión de los partidos políticos, como yo lo he dicho, si están inconformes con alguna de las partes o divisiones del proceso electoral, ellos tienen las vías jurisdiccionales para presentar su inconformidad. Hay que esperar al 4 de junio y esperar cómo se desarrolla la jornada.

Yo hago votos para que se respeten los resultados, en democracia tenemos que respetar los resultados.

