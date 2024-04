Tlalnepantla, Méx.- No fue fácil denuncia al "Fofo" Márquez, afirmó Edith, automovilista que fue golpeada a puñetazos y patadas por el youtuber, en calles de Ciudad Brisa en Naucalpan, -agresión que fue captada en video- tras escuchar la vinculación a proceso del youtuber por el delito de feminicidio en grado de tentativa que dictó una jueza del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.

“Este es un ejemplo para que nadie lastime a una mujer. Para mí no es fácil estar parada enfrente de todos ustedes. No es sencillo venir y denunciar a una persona , a un youtuber que, como todos sabemos, dice que es una persona millonaria y al final de cuentas te sientes con miedo”, relató la automovilista que fue agredida el pasado 22 de febrero.

“No fue fácil tomar la decisión de denunciarlo, porque sabía que la persona a la que iba a denunciar – que hacía alarde de poder- le doy gracias a las autoridades, a la Fiscalía de que me dieron todo el apoyo y tan es así que se está llevando un proceso a cabo”, agradeció la mujer agredida quien sufrió múltiples lesiones en su rostro y cuerpo.

En este momento “aconsejo a quien ha sido víctima de una agresión, que alcemos la voz, que denunciemos, que no nos quedemos calladas, que hagamos valer nuestros derechos y que no podemos ser lastimadas ni ultrajadas por nadie. Al final de cuentas somos físicamente más débiles, pero no por eso permitamos ser agredidas, hagamos valer la justicia y la justicia está demostrando conmigo que si se puede”, afirmó Edith al salir de los juzgados de control y juicio oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.

“Yo pensé que no me iban a hacer caso, que me iban a ignorar, que tal vez iban a ofrecer dinero, pero aquí estamos viendo la prueba de que no, que la justicia prevalece”, afirmó convencida Edith después de escuchar la argumentación de la jueza para vincular a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa a Rodolfo conocido como “El Fofo Márquez”.

Como madre me impactó la angustia de Rodolfo

Edith reconoció que le angustió escuchar el clamor de Rodolfo, quien al terminar la audiencia y desde la vitrina de seguridad, afirmó que había recibido amenazas y que su cabeza ya tenía precio dentro del penal de Barrientos, donde temía morir al tiempo que mostró presuntos golpes en su espalda.

“Sí, verlo sí es lastimoso yo soy madre, fue difícil escucharlo, de verdad me alegró que la juez ya impuso las medidas para que él ya no sea agredido, porque tampoco es la idea de que él sea agredido”, puntualizó la víctima .

