María Ángela dice a autoridades que había más niñas y mujeres privadas de su libertad donde estuvo retenida

Nezahualcóyotl, Méx.- En el lugar donde estuvo cautiva María Ángela, la adolescente de 16 años de edad, que desapareció del paradero de Indios Verdes y fue encontrada tres días después en el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl, se encontraban otras personas privadas de su libertad, según le contó la menor a policías locales.

“Lo que ella dice es que desde allá de Indios Verdes se la llevan, de la Ciudad de México, y que ahí donde la tenían había más menores, no dice cuántas, no dice dónde, obviamente está desorientada. Lo que ella dice dentro de su temor, pues es que había más personas, niñas, jóvenes, mujeres donde ella estaba” dijo Vicente Ramírez, director de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl.

La adolescente narró a los elementos de la corporación nezatlense que después de que se la llevaron por la fuerza mientras estaba afuera de los sanitarios del paradero de Indios Verdes, donde esperaba a su mamá, la mantuvieron incomunicada en un sitio del que desconoce su ubicación.

“De acuerdo a lo que ella dice sí (la tenían cautiva) obviamente no dice dónde porque la sacan desorientada y así la dejan”, comentó el titular de Seguridad Ciudadana de Ciudad Neza.

Las autoridades municipales realizan una revisión de la ruta que siguieron los presuntos captores de María Ángela, a través de cámaras de vigilancia del gobierno local y particulares de vecinos.

“Seguimos buscando para poder establecer si fue a bordo de qué transporte, vehículo, camioneta, lo que haya sido, pero hasta ahorita solamente posibilidades, no tenemos la seguridad, en ese espacio (donde la encontraron) no hay una cámara que dé hacia allá para poder decir mira aquí está el momento donde la dejan, no lo tenemos, pero sí algo que por horarios nos permita establecer qué vehículo pudo haber sido donde la trajeron”, explicó.

Mujeres policías fueron las primeras respondientes

Vicente Ramírez, mencionó que fueron mujeres policías de Tránsito Municipal las primeras respondientes, las que atendieron el llamado de auxilio de vecinos que encontraron a María Ángela en un predio ubicado sobre la avenida Carmelo Pérez y Avenida 12, en la colonia Las Águilas, la tarde del sábado.

Las oficiales notificaron a la Célula de Búsqueda de la propia corporación municipal, quienes acudieron al lugar para atender a la víctima.

Se activó el protocolo y revisaron la base de datos de personas desaparecidas, las características de la menor correspondían a la adolescente que había sido reportada por sus familiares como ausente.

Cuando llegaron al punto las policías de Tránsito Municipal, encontraron a la chica desnuda envuelta en una bolsa de plástico. Paramédicos de Rescate Municipal le brindaron asistencia médica.

“Estaba desorientada (cuando la encontraron), no sabía dónde estaba, ni en qué calle, colonia y mucho menos en qué municipio, no sabemos si a causa de alguna sustancia que le hayan dado o suministrado, no lo sabemos, el tema prioritario era brindarle los primeros auxilios” contó el director de Seguridad Ciudadana de Ciudad Neza.

La menor fue trasladada después a la Ciudad de México, donde reside y ya se encuentra con su familia.



