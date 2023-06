Ecatepec, Méx-. Por primera vez en la historia del municipio de Ecatepec los integrantes de la población LGBTTTQ+ fueron incluidos en programas sociales y este miércoles el gobierno local inició la entrega de la Tarjeta Arcoíris, por la cual recibirán 10 mil pesos anuales, en cuatro depósitos bancarios de 2 mil 500 pesos cada uno.

En total, fueron mil 500 personas las que se inscribieron en el padrón y son las que recibirán el apoyo económico en lo que resta del 2023.

Los miembros de esa agrupación expusieron que enfrentan en pleno siglo 21 problemas para encontrar una fuente laboral, pues los empleadores no los quieren contratar solo por su preferencia sexual, lo cual consideraron es discriminatorio a sus derechos humanos.

“Es para nosotros un día histórico porque es la primera vez que un gobierno nos toma en cuenta de esta manera y nos brinda un respeto, también nos permitirá mejorar nuestra situación económica, pues el dinero que recibimos lo destinaremos para realizar proyectos o actividades que ya llevamos a cabo”, comentó Kaory Michel, uno de los beneficiarios.

El alcalde morenista, Fernando Vilchis, expuso que este programa servirá para romper paradigmas y que se contagie este plan en otras partes del país

“Hoy estamos aquí y es un mensaje para el país porque es uno de los programas más importantes, pues me he dado a la tarea de investigar y no hay un programa, sobre todo que haya quebrantado paradigmas, que haya generado una nueva ruta de respeto, sobre todo de reconocimiento, por eso es muy importante, pues es un símbolo que se levanta como una bandera de inclusión, donde todos cabemos”, mencionó.

El ayuntamiento destinó para este programa 15 millones de pesos y se suma a los 200 millones de pesos que asignó para la Tarjeta La Valedora, la cual se creó para entregar 10 mil pesos mensuales a madres y padres solteros del municipio.

La convocatoria para este año ya se cerró y en lo que resta del año se entregará el apoyo económico a los que forman parte de la primera etapa, el año entrante se abrirá una nueva para que más personas de la comunidad se puedan integrar.

El Cabildo aprobó la creación del programa Tarjeta Arcoíris y el alcalde dijo de manera pública que muchos criticaron que se llevará a cabo este plan que pone a Ecatepec en la vanguardia.

“Se ha politizado el tema, pero ustedes han demostrado con esta entrega que es el resultado de una lucha que emprendieron desde hace muchos años”, mencionó.

