La DJ Jannine Estibali Alcántara Ramírez, conocida como “Janny Vice”, quien se encontraba desaparecida desde el 27 de octubre en Coacalco, fue hallada muerta.

Los familiares reconocieron el cuerpo de la joven de 29 años. Sin embargo, denunciaron que pudo haberse evitado un feminicidio más en Ecatepec de no ser por la burocracia y la negligencia de las autoridades.

Foto: Especial

En entrevista para Foro TV, la mamá de Jannine Alcántara, Yolanda Ramírez, dio a conocer que pudo reconocer el cuerpo de su hija, no obstante, las autoridades fueron escuetas al darle información sobre el caso.

Madre de Jannine Alcántara denuncia la pésima atención que recibió de las autoridades

La mamá también denunció que recibió una pésima atención por parte de las autoridades durante todo el proceso de búsqueda, el cual ella tuvo que llevar a cabo en gran parte.

“Yo hice la investigación por fuera. No sabía a lo que me estaba exponiendo. Nunca me dejaron explicar cuál era la situación por la que yo me encontraba ahí; cuáles eran los pasos a seguir; qué era lo que tenía que hacer”, señaló.

“Y de la manera más cruel, me dijeron en el MP de Coacalco que cómo era posible que yo me presentara si ni siquiera había hecho una denuncia”, agregó.

Asimismo, refirió que no le han permitido acceder a la carpeta de investigación del caso de su hija Jannine Alcántara.

Finalmente, agradeció a colectivos y grupos que se acercaron a ella para orientarla en este proceso.

Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

