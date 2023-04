Han pasado seis días desde que desapareció Diana Peña, una mujer de 33 años que no llegó a una cita de trabajo en la alcaldía de Coyoacán y tampoco por sus hijos a la escuela. Hoy sus familiares y amigos realizarán una protesta pacífica en la caseta de la Chamapa - Lechería para exigir a la empresa subsidiaria responsable de las cámaras de seguridad que entregue los videos, informó Rocío Peña, hermana de la víctima de desaparición.

Explicó que de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM),la empresa dijo que sería hasta el martes 2 de mayo que podría facilitar el material de las cámaras, pues se atraviesa un periodo de asueto, por ser el lunes 1 de mayo, Día del Trabajo.

"Es una manifestación pacífica (la de hoy), para exigir que nos den los videos de las casetas, porque nos acaba de comunicar la Fiscalía que se los van a dar hasta el día martes después de las 12:00 horas y no podemos esperar tanto", comentó.

Señaló que si esperan hasta ese día, pierden minutos cruciales para dar con el paradero de su hermana y por ello, piden a la empresa que facilite el material, pues únicamente cuentan con los vídeos que los lleva hasta ese punto, dónde fue la última geolocalización del celular de su hermana.

Anoche, los familiares y amigos realizaron una caravana en automóvil y caminando por la autopista México - Cuernavaca, al grito de "¡Diana resiste, te estamos esperando!", los allegados de esta joven mamá clamaron a quien la tiene en su poder que la regrese, a cambio no habrá represalias.

Desaparece Diana Peña

A Diana Guadalupe Peña Calvillo, se le vio por última vez en el municipio de Coacalco, salió de su casa el lunes 24 de abril a una cita de trabajo en la alcaldía Coyoacán a la que no llegó y tampoco fue por sus hijos a la guardería, ni regresó a casa. Sus familiares rastrearon su celular y la última ubicación a las 10:09 de la mañana de ese mismo día fue en la autopista Chamapa - La Venta a la altura de Naucalpan, en el Estado de México.

Su vehículo Beat 2019 color cuarzo (gris oscuro) fue localizado abandonado en ese lugar, con los cristales abajo y sin signos de violencia, pero sin los artículos personales como su bolsa, celular y la computadora.

Diana no llegó por sus hijos a la escuela, no avisó que llegaría tarde y de acuerdo con Rocío Peña, su hermana no olvidaría avisar. Desde el lunes, sus familiares no han parado de buscarla, realizaron un bloqueo en Periférico Norte para pedir celeridad en la investigación y presionaron a las autoridades de las autopistas de cuota del Circuito Exterior Mexiquense (CEM) en Coacalco, obtuvieron los videos de ese municipio y ahora quieren saber qué ocurrió en la caseta, dónde hallaron el automóvil.

