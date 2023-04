Toluca, Méx.- Con el objetivo de impulsar la Ley Sabina en el Estado de México, para obligar a los deudores alimentarios a cumplir con su obligación, integrantes del Frente Nacional de Mujeres Contra Deudores Alimentarios, encabezado por Diana Luz Vázquez Ruiz, expusieron fotografías de decenas de hombres que no han cumplido con su obligación.

La promotora de la Ley Sabina en México, explicó que representan más de 8 mil casos en los que los hombres han recurrido a todo tipo de argumentos, desde la falta de empleo, hasta que la madre de sus hijos trabaja, como argumento para no pagar la pensión alimenticia.

Señaló que el objetivo de la protesta fue atraer la atención de los mexiquenses tanto ciudadanos, como servidores públicos, además de diputadas y diputados, pues la meta es lograr la Ley Sabina en el Estado de México, con el impulso de la Comisión Legislativa de Género encabezada por la diputada Karina Labastida. que tiene como finalidad hacer un registro público de deudores alimentarios, en el caso de la entidad mexiquense buscan que el costo de las pruebas de ADN sean para el padre porque es una prueba costosa.

Además, promover que cualquier padre que busca revictimizar a la madre, seguirla agrediendo para no pagar pensión sea sancionado, que no se le permita seguir el juicio por guarda y custodia de sus hijos hasta que no se haya resuelto el de la pensión, pues muchas veces demandan quedarse con los hijos como amago para no pagar la pensión.

“La experiencia de las madres nos dicen, que los hombres piden el juicio de guarda y custodia, no porque ellos críen sino porque se los van a dejar a la nueva pareja, a la madre o la tía, lo hacen para revictimizar, por odio a las mujeres, por no pagar pensión, por intimidar, seguir cohibiendo la exigencia de una demanda de pensión justa”, explicó.

Añadió que parte de la ley será que los días se acorten, es decir, que una vez que inicia el proceso de demanda de pensión sean de máximo 30 días para examinar los asuntos, pues hay casos en los que las madres llevan dos años en juicios y no es posible que no haya resolución. “No es posible que en dos años no haya una pensión provisional, que se les permita a estos señores seguir así”.

Detalló que es un conjunto de 40 reformas legislativas en materia civil y penal, producto de la experiencia de las madres que han representado, para cerrar el paso, pues a veces una palabra cambia el contexto, como por ejemplo que un padre agresor de una mujer no esté en posibilidad de demandar la guarda y custodia

Acusan a diputado federal del PRI porque no paga la pensión de su hija

Por su parte, Nancy Edith Zamora Padilla denunció que desde hace 10 años el diputado federal Gustavo Cárdenas Monroy (PRI) ha incumplido con el pago de pensión, por lo que en el 2021 la madre de una menor de 10 años, inició con una demanda de pensión alimenticia a través del sistema judicial, pero no ha podido notificar al deudor, pues primero aplazó el asunto la pandemia y después “que simplemente no han podido localizarlo en su oficina o domicilio”.

Indicó que si bien en principio aportaba algunos recursos, fue “cuando quiere, cómo quiere y el señor todavía se atreve a acusarme de inducir a mi hija para exigir este pago de pensión”. Acusó que este año no ha visto a la niña, pese a que la llevaron al Congreso en la Ciudad de México para que pudiera convivir con él.

Agresores de infancias y de madres como Oscar Gustavo Cárdenas Monroy, Diputado Federal y coordinador territorial de @AlejandraDMV le niega el derecho de identidad a su hija. No queremos más a estos hombres en el poder, no más agresores ocupando cargos #Mujeres #México pic.twitter.com/HBAZ2kjKcq — Diana Luz (@DianaLuzVa) April 19, 2023



ayef