Zumpango, Méx. Una fuerte explosión cimbró San Pedro de La Laguna, no obstante esta conflagración fue en un domicilio particular, no fue en el corredor de talleres de pirotecnia, precisaron autoridades municipales.

Este siniestro generó movilización de cuerpos de emergencia, como ambulancias y bomberos, quienes llegaron al lugar de la detonación.

Autoridades de Zumpango precisaron que el domicilio particular donde explotó material pirotécnico no cuenta con los permisos correspondientes para esta actividad.

La explosión provocó un incendio en la casa habitación, donde bomberos laboraron en la remoción de escombro.

Al punto de la explosión, ubicado en las inmediaciones de la avenida Insurgentes, llegaron además unidades de atención prehospitalaria y de forma preliminar trascendió que no hubo personas lesionadas y víctimas.

Cabe recordar que los talleres autorizados de pirotecnia de Zumpango operan en una franja de seguridad, con medidas de seguridad para descartar siniestros.

