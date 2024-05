Cuautitlán Izcalli.- Kevin Sánchez es un vecino izcallense de 9 años que fue seleccionado para la primera edición junior del International Air and Space Program de la NASA, donde a lo largo de cinco días recibirá un entrenamiento básico de astronauta.

“Estoy muy emocionado, muy contento y feliz, sabía que iba a lograr esto pero nunca pensé que a una corta edad. Quiero estudiar sobre el espacio porque quiero ser un astronauta porque de chiquito me ha gustado todo eso de cómo es el espacio y la tierra, me he estado preparando mucho para todo esto”, dijo en entrevista para EL UNIVERSAL.

A los cuatro años de edad, el Centro de Atención al Talento (CEDAT) lo reconoció con sobredotación intelectual con un coeficiente intelectual de 138, superior al promedio, explicó la madre del menor, Jesica Colín.

Además, señaló que al recibir la noticia sobre la aceptación al programa, que se llevará a cabo del 28 de julio al 2 de agosto a Houston, Texas, hay gastos como vuelos y hospedajes que no tenían considerados tanto para el menor como para un tutor.

Lee también NASA simula qué pasaría si cayéramos en un agujero negro

“Ahorita nosotros estamos recaudando fondos para que nos ayuden a llegar a alguien que nos apoye y con la comunidad también. Kevin está muy contento porque aparte él preguntó cómo sería su simulación de vuelo y le contestaron que no, que estará en un vuelo real con un instructor que le guiará para aterrizar la nave”, agregó.

Para el menor, que de acuerdo a los expertos del CEDAT manifiesta una edad madurativa como si tuviera actualmente 15 años de vida, será su primera experiencia viajando en avión y afirma estar mentalizado para hacer también paracaidismo indoor en un tubo de viento y caminar bajo el agua utilizando un traje especial que le será proporcionado por los organizadores en colaboración con la NASA.

Kevin fue calificado como sobredotado desde 4 años

“Estoy muy agradecido con mis papás que me dan su apoyo para lograr mi sueño. Y para los niños, no tengan miedo, que se atrevan y se preparen para lograr lo que quieren”, declaró el niño de 9 años calificado como sobredotado desde 4 años de edad.

Actualmente está estudiando el cuarto grado de primaria cuando debería estar en tercero, sin embargo, podría avanzar a otros niveles más rápido debido a su capacidad intelectual; la limitante ha sido el recurso económico para adquirir los libros que le solicitaban.

Lee también NASA capta imagen de la llamarada solar más potente del actual ciclo del Sol

“Historia, geografía y matemáticas son mis materias favoritas y me gusta hacer ejercicio en los aparatos que están en un parque cerca de mí casa. También juego fútbol y básquetbol y leo mucho sobre el espacio exterior, por eso quiero ser un astronauta y llegar un día a la luna”, contó emocionado el pequeño.

Jésica recordó que las áreas de comprensión verbal y la organización visoespacial son en las que mayor desarrollo mostró Kevin a sus cuatro años de edad, motivándoles a buscar las alternativas que permitan a su hijo seguir desarrollándose.

El diagnóstico del Centro de Atención al Talento sobre la evaluación psicométrica que le practicaron a Kevin Sánchez hace cinco años, revela un rango de inteligencia muy superior, es decir, sobredotación intelectual con un coeficiente intelectual de 138.

Los resultados que arrojó el CEDAT sugieren un desarrollo neuronal mayor a nivel de la corteza frontal temporal, la frontal orbitaria e hipocampal, y las áreas 1 y 3 de Brodmann (motrices), se lee en el documento.













Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/mcc