Tepotzotlán, Mex.- Es obligatorio aprobar el examen de conocimientos y toxicológico para poder obtener la licencia de conducir del servicio público, la cual es necesaria para manejar unidades de transporte colectivos, taxis, servicio especializado y de servicio a la comunidad.

No existe forma de saltarse estos pasos, en caso de no aprobar ambos, los interesados perderán los 1 mil 194 pesos que paguen para obtener el plástico con vigencia de un año, informó personal de la Secretaría de Movilidad del Estado de México que atienden en la Unidad Móvil instalada frente al palacio municipal del pueblo mágico de Tepotzotlán.

Para el señor Felipe, quien tramitó su licencia para manejar taxi en el municipio, es una medida positiva pues los usuarios de transporte público son los afectados con choferes que usen sustancias prohibidas.

“Yo ni me preocupo porque no consumo nada, aquí me dicen que es una prueba de orina y el resultado sale en pocos minutos. Me preocupa más el de conocimientos y ni modo de no hacerlo, ya necesito trabajar y que me den mi licencia”, sostuvo.

Exámenes obligatorios para obtener la licencia de conducir del servicio público en Edomex. Foto: Arturo Contreras

A la Unidad Móvil de expedición de licencias está adaptado un pequeño remolque donde los choferes que buscan tramitar por primera vez o renovar su licencia de conducir, ingresan y dejan una muestra de orina en un frasco de plástico. Después de unos minutos, les avisan si aprobaron o no.

Para poder tramitar el plástico, estará disponible de 9:00 a 17:30 horas los días 14 y 15 de mayo: en Tepotzotlán, frente al teatro Juárez del municipio de El Oro; frente al palacio municipal de Ixtapaluca.

Y los días 16 y 17 de mayo, en Av. Valle del Yukón, colonia Valle de Aragón en Nezahualcóyotl; frente al Centro de Servicios Administrativos de Tianguistenco; y frente al palacio municipal de Villa del Carbón.

Los requisitos los encuentran en: https://smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_permisos.





