Nezahualcóyotl, Méx.-En Ciudad Neza son más los contagios de influenza estacional que de Covid los que se han registrado en los últimos días, pero sin que necesidad de internamiento de los pacientes, informó el alcalde Adolfo Cerqueda, quien exhortó a la población al uso de cubrebocas en espacios cerrados para evitar la propagación del virus y acatar las recomendaciones de las autoridades de salud.

De coronavirus se han reportado cuatro vecinos infectados y de influenza más de 50 durante los primeros días del 2024, según datos de la Jurisdicción Sanitaria de Nezahualcóyotl, perteneciente al Instituto de Salud del Estado de México, precisó el edil.

“Me sorprendía mucho de antier y ayer estos casos que se han dado en algunas alcaldías de la Ciudad de México en donde reportan ocupación hospitalaria que ha estado incrementando, yo entonces me comuniqué con las autoridades de salud en nuestro municipio, me dicen que hasta el momento sólo tenemos cuatro reportadas directas, seguro habrá muchos más que llegan a algún otro tipo de clínicas, pero ninguna que haya requerido atención hospitalaria, digo eso es un dato importante, pero sí tenemos que estar pendientes”, comentó.

Adolfo Cerqueda afirmó que hasta ahora tampoco se ha registrado la muerte de alguna persona por enfermedades respiratorias en el segundo municipio más poblado del Estado de México.

“Ayer en una reunión estábamos precisamente revisando con las áreas de salud poder implementar una política pública de cuidado, pero que tampoco genere psicosis porque ese es el otro factor, es decir, también ser muy prudentes en cómo planteamos el tema”, expresó.

Para evitar contagios de enfermedades respiratorias durante la actual época invernal, el alcalde pidió a los habitantes que empleen la mascarilla desechable para reducir los riegos de infección.

“La recomendación es usar cubrebocas evidentemente, lo que no hayan tenido sus vacunas, su cuadro de vacunación que se las apliquen, hay que recordar que ahorita se está aplicando la vacuna de Covid en los diferentes centros de salud de nuestro municipio, se está vacunando, incluso hoy mismo me actualizaron que siguen vacunando por Covid y por Influenza, sí estamos recomendando a la gente que si no ha recibido vacuna se acerquen a cada uno de los centros de salud a recibir su vacunación que ya saben que es totalmente gratuita”, mencionó.

