Toluca, Méx.- Raymundo N, exalcalde de Toluca, fue aprehendido esta mañana por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), es investigado por el delito de secuestro exprés. }

De acuerdo con información de la Fiscalía, el político toluqueño fue localizado en la Ciudad de México. Fue el 25 de noviembre cuando la FGJEM llevó a cabo un fuerte despliegue en el domicilio particular del alcalde y el ayuntamiento para detenerlo, pero éste se dio a la fuga.

Esta detención derivó de una investigación en contra del edil y personal de la administración pública por parte de Viridiana Rodríguez, quien lo denunció por varios delitos, entre ellos violencia familiar, secuestro exprés, abuso de autoridad y otros.

Leer también: Fiscalía del Edomex despliega operativo en Toluca; van por el alcalde

La expresidenta del DIF local detalló que los hechos sucedieron cuando el gobierno encabezado por Martínez Carbajal detuvo de forma arbitraria a su papá, a quien sacaron de su domicilio particular, sin una correcta orden de aprehensión y sin facultad para detenerlo.

La fiscalía dio a conocer el 25 de noviembre que realizaba la ejecución de una orden de aprehensión contra el alcalde de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, por su presunta implicación en un caso de secuestro exprés.

Mientras se lleva a cabo esta orden aprehensión a las fueras de su domicilio, también se desarrolló un fuerte contingente policiaco, elementos de la Fiscalía rodearon y resguardaron en su totalidad las instalaciones del Ayuntamiento de Toluca, en respuesta a informes sobre la detención del alcalde.

Sin embargo, el edil huyó y fue hasta el 19 de noviembre cuando la FGJEM dio a conocer la detención en contra de Andrés N, ex coordinador de asesores del alcalde de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal.

La dependencia mexiquense explicó que este ex funcionario fue detenido en Nuevo León imputado por el mismo delito que el alcalde priista de Toluca, ya que Raymundo Martínez fue acusado por su ex esposa y su ex suegro por una privación ilegal de la libertad ocurrida el 12 de abril del 2022.

Días después, el 20 de diciembre fue aprehendido Aldo Federico "N", quien se desempeñaba como secretario particular del coordinador de asesores durante la gestión del gobierno municipal de Raymundo "N".

Se espera que esta mañana el exedil sea trasladado al edificio central de la Fuscalia después de las 06:00 de la mañana para realizar la certificación médica y después trasladarlo al penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.

Leer también: ¿Quién es Raymundo Martínez Carbajal, el alcalde de Toluca que enfrenta una orden de aprehensión?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.





mahc