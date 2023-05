Por el accidente de la Línea 12 del Metro, ocurrido el 3 de mayo del 2021, el tiempo que emplean desde entonces los usuarios mexiquenses para trasladarse a su destino se duplicó.

Nataly Munguía, residente de Valle de Chalco, tiene que abordar un camión cerca del palacio municipal que la lleve al paradero del Metro Tláhuac, 40 minutos tarda en llegar a ese punto, de ahí abordar una unidad del Metrobús a la estación Atlalilco, que por el tráfico en la zona de obras puede emplear también entre 40 a 50 minutos, más el tiempo que tarda en llegar a otra área de la Ciudad de México.

“Se ha dificultado mucho porque la movilidad, sobre todo del oriente hacia la Ciudad de México es muy complicada, ya sea la ruta que decidas tomar, ya sea por Zaragoza o de este lado es muy complicada, desde que fue el accidente de este tren, de la Línea Dorada, se ha dificultado todavía más porque las rutas alternas se congestionan todavía más”.

“Entonces el que no haya esta vía para desplazarse hacia la Ciudad de México es muy dificultoso, es que no creo que entiendan muchas cosas, más los que vivimos de este lado, la dificultad que nos conlleva el no tener esta vía de movilidad”, contó.

“Ahorita venimos de Cafetales, hicimos casi dos horas (a Tláhuac). Tomamos el Metrobús que viene de Escuadrón 201 para acá, para Tláhuac y ahorita lo que fue de Periférico para acá sí se hace mucho. Lo tomamos en Cafetales y ya de ahí se hace el tráfico en Calle 11 para Periférico, como para la Nopalera, nos tardamos como una hora ahí”, narró Alicia Sánchez.

Se pierde tiempo en traslados desde accidente en la Línea 12

Miles de pasajeros que utilizaban esa línea del Metro viven en comunidades de Chalco y Valle de Chalco, que son los municipios más cercanos a esa ruta y dicen que sólo ellos saben lo que se siente perder tanto tiempo en sus traslados desde que no está en operación al 100% la Línea Dorada.

José Luis Bustos vive en el límite de Tláhuac y Chalco, este martes tuvo que madrugar para llegar a una cita médica que tenía en Ecatepec. Salió de su casa a las 5 de la mañana y tres horas se tardó en llegar a ese municipio mexiquense. De regreso tardó otras tres horas para llegar a su casa ubicada en el otro extremo de la metrópoli. El que no opere la Línea 12 alteró sus planes de movilidad.

César es otro de los usuarios que ha resentido la falta de servicio de toda la ruta de la Línea Dorada, que además se complicó con la realización de un carnaval en esta zona de la Ciudad de México que aumentó el tiempo de traslado de habitantes capitalinos y mexiquenses.

Lo único que celebra César es que tanto los viajes en las unidades RTP y del Metrobús son gratuitas para ellos en los tramos donde no funcionan las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo.

Agradecen paciencia de usuarios: "estamos haciendo el mayor de los esfuerzos"

El titular de la Secretaría de Obras y Servicios del gobierno de la Ciudad de México, Jesús Esteva, agradeció la paciencia de los usuarios de la Línea 12.

“Decirles que estamos trabajando turnos continuos, que estamos haciendo el mayor de los esfuerzos, es una obra muy compleja; que también estamos siendo muy responsables en la manera como lo estamos realizando todo el equipo, desde el que lo concibe, el proyecto de reforzamiento, hasta el banderero, que también se queda y ayer o antier que tuvimos el carnaval, etcétera, y que tenemos que cuidar también, convivir con esto”.

“Todos en la obra estamos asumiendo una gran responsabilidad, que les agradecemos su comprensión y su paciencia, y que seguimos, seguimos trabajando para dejarles una línea muy segura”, comentó.

