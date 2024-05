Tlalmanalco, Méx.-Camila Elizabeth de 13 años salió de su casa ubicada en el municipio mexiquense de Tlalmanalco, después de las 6 de la mañana del pasado viernes 10 de mayo. No ha regresado desde entonces y sus padres creen que pudo ser enganchada en las redes sociales por una red de trata de personas.

Aunque se fue, al parecer, por su propia voluntad, Gustavo, padre de la menor, piensa que fue manipulada por sus amigos virtuales de que dejara el hogar materno y se fuera con ellos, pues desde hace tiempo mantenía una relación cibernética con personas que nadie conocía.

“Al lado de la casa hay una cámara donde se ve cómo ella sale corriendo y como si alguien la estuviera esperando, nosotros estuvimos investigando con sus amigos de la escuela y en las redes sociales borraron sus cuentas de Facebook, WhatsApp, Instagram, que están vinculadas a las cuentas y teléfono de su mamá borraron todo”.

Leer también: Esfuerzos para prevenir y perseguir la trata de personas son insuficientes, asegura académica de la UNAM

“Tenemos tenemos fotos de las personas con las que se conectaba ella. Son varias personas y no se ve que sean buenas. Nuestro dictamen es que se la llevaron ellos”, contó el progenitor.

El mismo viernes, horas después de su ausencia, los seres queridos de Camila Elizabeth, quien cursa el segundo grado de secundaria, acudieron al Ministerio Público para denunciar su desaparición y se emitió el boletín de búsqueda, pero sólo eso.

Gustavo acusó a las autoridades ministeriales y de la Policía Municipal de Tlalmanalco de no agilizar la localización de su hija, pues les dijeron que hasta el lunes le podrían mostrar imágenes de las videocámaras que están conectadas al Centro de Mando de la corporación local y le darían información de la investigación.

“Nos dijeron en el C2 que regresáramos hasta el lunes porque no había quién manejara las cámaras, llegamos en mal momento porque era Día de las Madres y nos pusieron muchas trabas y en la fiscalía nos dijeron lo mismo, que no había gente para atendernos, nuestra esperanza es que el lunes sí nos dejen ver las cámaras y que la fiscalía nos ayude”, narró.

La familia, amigos y vecinos de la adolescente iniciaron por su cuenta una búsqueda en el municipio ubicado en la región de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Salieron a las calles a pegar y distribuir volantes para que la población les pueda ayudar a ubicarla.

Desde la mañana que salió Camila Elizabeth de su casa no ha tenido comunicación con sus padres, ni los han buscado para exigirles alguna cantidad de dinero para su posible liberación. A las 5:45 horas del viernes pasado fue la última vez que tuvo actividad en el WhatsApp.

Sus redes sociales no han tenido tampoco actividad. Las compañeras de la escuela de la menor de edad le contaron a sus padres que los amigos virtuales de Camila Elizabeth también las quisieron contactar a ellas por las redes sociales, pero no aceptaron la invitación para estar vinculados de manera cibernética porque no los conocen.

La madre de Camila Elizabeth al revisar el cuarto de su hija se dio cuenta que se llevó documentos personales, como el acta de nacimiento y su CURP, así como algunos libros, un cambio de ropa y poco dinero.

“Sus compañeros de la escuela nos dieron pistas de que ella estaba teniendo mensajes con una persona, con un supuesto niño, de nombre Saúl, desconocemos los apellidos, pero ellos tenían el contacto en sus redes sociales, nos mandaron imágenes y nos hicieron saber que estaban teniendo una relación de noviazgo, pero a esa persona no la conocieron físicamente, todo fue en redes sociales”, relató.

Leer también: Gloria Trevi celebra reforma a la ley contra la trata de personas: “muchos de los delitos los viví en carne propia”

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.





mahc/LL