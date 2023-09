Texcoco, Méx.-La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, presentó el Proyecto de Renovación Tecnológica en la entidad, mediante el cual se busca recuperar, actualizar y reforzar la red de educación a distancia que se utiliza en Telesecundaria y TeleBachillerato, que fue abandonada desde 1994 por sexenios pasados.

En la escuela Telesecundaria “Ignacio Manuel Altamirano” ubicada en la comunidad de Montecillos, en Texcoco, la mandataria estatal, acompañada de la titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez, y de la directora general de aprende.mx, Azucena Pimentel Mendoza, se dio a conocer que se busca reconectar a la red Edusat a más de 23 mil planteles de Telesecundaria y TeleBachilleratos que existen en todo el territorio nacional.

Tan solo en la entidad mexiquense existen mil 500 centros educativos de este tipo.

Hasta el momento se tiene un avance del 50% en la reconexión de los centros educativos a esta red de televisión de la Secretaría de Educación Pública, que cuenta con una capacidad para transmitir hasta 16 canales de televisión, con programación cultural y educativa vía satélite.

Lee también Notifican el pago obligatorio de agua

“Este proyecto de innovación tecnológica de tele planteles permite la dignificación de la infraestructura educativa y fomenta el establecimiento de nuevas dinámicas en el aula y el acceso al aprendizaje, que es un patrimonio de todos y no debe de admitir ningún tipo de preferencia o exclusividad, por eso son necesarias iniciativas como esta que atiendan a toda la población, especialmente a los grupos que históricamente han sido más vulnerables”, comentó Gómez Álvarez.

“Hemos también reorganizado la barra de canales, ahora hay un canal para primero, un canal para segundo, uno para tercero, un canal para telebachillerato y uno exclusivamente para capacitación docente, además pueden ver otros canales culturales y educativos como canal 22, TV UNAM, canal 11,11 niños, el canal 14, el canal 22 y algunos otros medios públicos. Es desde la Secretaría de Educación Pública que estamos produciendo estos nuevos contenidos apegados ya a la nueva escuela mexicana”, explicó Azucena Pimentel Mendoza, directora general de Aprende.mx

Las autoridades educativas trabajan en nuevos contenidos interactivos y educativos digitales, así como en la distribución de discos duros para todas las escuelas, en la que participan los estados, con lo que se busca consolidar el derecho a la educación y el acceso a las tecnologías para todos.

Entrega basificaciones a profesores federalizados

En el que su primer evento como gobernadora, con sus colegas maestros, Delfina Gómez y la titular de la SEP, Leticia Ramírez, también mentora, la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez, entregaron 600 basificaciones a docentes del subsistema educativo federalizado.

Lee también Delfina Gómez anuncia plan para rescatar lagunas de Xico

La mandataria mexiquense dijo que en total serán 3 mil 266 basificaciones las que serán distribuidas entre maestros del Estado de México próximamente.

“Ahorita son 600 basificaciones y ya ellas (las funcionarias de la SEP) harán todo lo que tengan que hacer para poder eh decirnos en qué otra fecha les damos otro piquito y así nos vamos de poco en poco, porque la intención efectivamente es lograr esa justicia para nuestros maestros”, expresó ante profesores en el Centro Cultural Bicentenario de Texcoco.

La jefa del Poder Ejecutivo estatal anunció que se fortalecerá la capacitación de los maestros y se mejorarán los centros de trabajo, sobre todo donde se formaron los mentores, los cuales serán dotadas de herramientas y equipamiento.

Lee también Riña entre transportistas de Ecatepec deja 2 vehículos incendiados

“También queremos iniciar un intercambio de prácticas educativas, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Se perdió esa práctica, pero tenemos la oportunidad de los maestros compartir nuestras asistencias educativas, teníamos la fortuna de hacer algunos intercambios en otros países y eso de verdad ayudaba mucho”.

Se fortalecerá el programa La Escuela es Nuestra, que es un plan que beneficia a muchas instituciones, mencionó.

Leticia Ramírez reconoció el trabajo de los maestros como pilar de la sociedad y sostuvo que en gobiernos anteriores los maestros fueron demeritados y denostados e injustamente criminalizados y castigados.

En cambio, dijo que en este gobierno de la Cuarta Transformación se puso en el centro a los maestros considerándolos como profesionales de la educación. “Porque contribuimos a la grandeza de nuestra patria”.

Lee también Linchan a 10 presuntos delincuentes por robar un inmueble en Santa Clara Coatitla, Ecatepec

También, en su discurso se refirió a las críticas que se hicieron de los libros de texto gratuito que recientemente se distribuyeron y dieron a los niños.

“Quienes descalifican los libros de texto, no saben de educación, no saben que eso no es lo único, que es todo un proceso en el cual estamos inmersos y que nuestra actuación al frente del grupo es la parte más importante”

“Lo más importante es lo que hacemos todos los días y se dedicaban cuestionar lo que significaba los libros de texto resultado de un proceso, en donde fueron convocados miles y miles de maestras y maestros donde dieron su trabajo, su creatividad innovadores y los trabajadores académicos especialistas un proyecto vinculado con la comunidad. Todos los cuestionamientos que se hicieron fueron sobre la base de imprecisiones, mentiras y muchos prejuicios”, dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss