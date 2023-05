Nezahualcóyotl, Méx.— Actos de sabotaje para tratar de impedir su campaña, denunció Alejandra Del Moral Vela, candidata de la coalición PRI-PAN-PRD y Nueva Alianza a la gubernatura del Estado de México, quien recorrió este domingo el segundo municipio más poblado del territorio mexiquense, donde se comprometió a crear el municipio 126 Aragón.

Ante la desesperación de Morena, que busca sabotear los actos de campaña de la coalición Va por el Estado de México, las organizaciones Frente Cívico Nacional y Unidos, liderado por Guadalupe Acosta Naranjo, mostraron su respaldo a la aliancista Alejandra del Moral.

“El sábado nos mandaron a una persona a querer sabotear nuestro evento, no es la primera vez, ya lo hemos pasado más de seis veces y no importa, no importa cuántas plazas nos nieguen, no importa cuanta gente nos manden, aquí los esperamos, que se dejen venir, porque aquí sí hay candidata, sí hay ejército para poder defender al Estado de México”, aseveró Alejandra del Moral ante la presunta negativa de las autoridades municipales para realizar un acto de campaña en una plaza pública de Nezahualcóyotl.

Reconoció que su campaña empezó atrás y para quienes decían que la situación estaba complicada, aseguró que ya alcanzó a su adversaria “y en 29 días le voy a ganar la elección”.

Del Moral visitó este domingo las colonias Villada, Virgencitas y la avenida Chimalhuacán en Nezahualcóyotl, donde expuso que su proyecto “se llama trabajo, compromiso, honestidad y amor a la tierra, porque yo no necesito que hagan campaña por mí, ganaré la gubernatura mexiquense”.

Miguel Ángel Mancera, coordinador de los senadores del PRD, afirmó que Del Moral es una candidata que tiene toda la fuerza de la alianza y se le demuestra en cada recorrido de la entidad.